Древнее озеро Паратетис, представляющее собой гигантский резервуар водных ресурсов, недавно было официально внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Это масштабное геологическое образование превосходит по размерам Чёрное море, Каспийское, Аральское озеро. Уникальность Паратетиса заключается в следующем - оно не является просто водным образованием, а представляет собой исчезнувшее чудо природы, существовавшее на протяжении исторических эпох.

Подробности о древнем озере

Сведения о точных размерах древнего акватического колосса были детально описаны в научной статье, опубликованной престижным журналом Scientific Reports в 2021 году. Однако, несмотря на наличие подробной информации, только недавно был официально зафиксирован рекорд, давший Паратетису статус самого крупного озера, когда-либо существующего на поверхности Земли. Это стало открытием мира науки, как новые слоты становятся открытием для пользователей, посетивших Эльдорадо официальный сайт.

В период максимального гидрологического ресурса озеро Паратетис, на протяжении расцвета, охватывало обширные территории от западной части Австрии до восточных районов Туркменистана. Его географические параметры включали в себя:

площадь, простирающуюся на 2,8 миллиона квадратных километров; объем водных ресурсов, составлял приблизительно 1,77 миллиона кубических километров; значения превосходили совокупный объем воды современных озёр Земли примерно в 10 раз.

Паратетис, как гидрологическая формация, представлял собой значительный резервуар воды.

Дополнительные научные сведения

На фоне современных водных образований историческое озеро Паратетис представляет собой выдающийся водный объект для сравнительного анализа. Каспийское море обладает площадью 371 000 квадратных километров, объемом 78 200 кубических километров. Озеро Байкал, с площадью 31 722 квадратных километров, удерживает в водах 23 600 кубических километра. В сравнении с этими современными водными объектами, древнее озеро Паратетис, существовавшее приблизительно 11,6 миллиона лет назад, превосходило географическими, гидрологическими параметрами. Паратетис представлял собой значительный гидрологический объект древности.

В его водах обитали крупные виды животных, например, усатый кит Cetotherium riabinini, прилегающие болотные зоны служили местом обитания хоботных дейнотериев, являвшихся гигантами даже по меркам слоновидных родственников. Эти аспекты делают Паратетис уникальным объектом изучения для раскрытия экосистем, жизни в древних водоемах. Так же слоты дают представление об игровом каталоге Eldorado cazino.