Глава "Кабара": свобода слова это не вседозволенность

В Кыргызстане в последнее время наблюдается значительная эволюция медийной среды, где свобода слова и ответственность становятся как темой для дискуссии, так и источником некоторых вызовов. Между тем, баланс между свободой слова и ответственностью играет ключевую роль в обеспечении прав и безопасности общества. Такое мнение высказал директор КНИА "Кабар" Медербек Шерметалиев.

Комментируя последние события, связанные с вызовом на допрос ряда журналистов, он отметил, что защита интересов граждан и общества требует строгого соблюдения законов. При этом, задержания журналистов могут быть оправданными только в случае доказательств их участия в противозаконной деятельности.

Как подчеркнул руководитель "Кабара", свобода слова – неотъемлемое право человека, но реализация любого права влечет за собой ответственность, в том числе правовую, предусмотренную законом.

"Свободой слова пользоваться надо, но надо и понимать, что свобода не должна перерастать во вседозволенность, а вседозволенность в информационный экстремизм. В этих условиях государство обязано проводить ограничительную и запретительную политику в отношении тех, чья деятельность представляет опасность для личности, общества и государства" - говорит Шерметалиев.

Критически важно обратить внимание на вопрос финансирования, подчеркивает руководитель ИА "Кабар": "Финансирование извне определенных редакций рождает вопросы об их независимости. В целом, теневое финансирование из-за рубежа могут угрожать демократии. Поэтому редакции должны демонстрировать прозрачность и отчетность, чтобы поддерживать доверие общества" .

Одним из ключевых аспектов является ответственность за распространяемый контент. Новости и мнения, предоставляемые как блогерами, так и традиционными СМИ, должны соответствовать высоким журналистским стандартам. В противном случае, существует риск искажения общественного мнения и формирования неправильных представлений", предупреждает Медербек Шерметалиев.

Также, по его мнению, в Кыргызстане имеет место некое противостояние между блогерами и традиционными журналистами, что подчеркивает необходимость баланса между гражданской активностью и профессиональной ответственностью. "С одной стороны, активность блогеров приносит новые голоса и точки зрения в публичное обсуждение. Однако, с другой стороны, есть риск того, что они могут упустить важные принципы традиционной журналистики, такие как проверка достоверности и сбалансированность мнений" - отмечает глава "Кабара".

Важно, чтобы блогеры не только добавляли свою уникальность, но и учились от традиционных журналистов, чтобы обогатить свой контент качественными журналистскими практиками.

В заключение Медербек Шерметалиев отметил, что ответственность за контент и прозрачность в финансировании редакций являются неотъемлемыми элементами обеспечения здорового и информированного общества в эпоху быстрых медийных трансформаций.