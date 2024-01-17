Улан Уезбаев освобожден от должности директора ДТиРДТИ

Директор департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры мэрии Бишкека Улан Уезбаев освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"Мэрия столицы информирует о том, что в связи получением 16 января 2024 года копии решения Бишкекского городского суда в отношении директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека У.К.Уезбаева, мэр А.Дж. Джунушалиев подписал распоряжение об освобождении У. Уезбаева от занимаемой должности согласно поданному им заявлению.

Также мэрия г. Бишкека сообщает, что Улан Уезбаев был назначен на должность директора упомянутого выше департамента в ноябре 2023 г. На дату назначения Первомайским районным судом г. Бишкек У.К. Уезбаев был признан невиновным по уголовному делу частного обвинения.

Отметим, в декабре 2021 года ГКНБ сообщил о задержании Уезбаева по подозрению в вымогательстве 45 тысяч долларов