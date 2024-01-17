В Кыргызстане заработало цифровое пенсионное удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, оно доступно в мобильном приложении "Түндүк".

Новый цифровой документ "Пенсионное удостоверение" имеет такую же юридическую силу, как и другие цифровые документы и может использоваться во всех случаях, когда требуется предъявление официального документа в государственных органах, а также в юр. организациях.

Данные новшества позволяют гражданину иметь все необходимые документы в своем смартфоне.

Чтобы использовать цифровой документ, гражданину необходимо:

1. Скачать мобильное приложение "Түндүк" в AppStore или PlayMarket;

2. Авторизоваться в мобильном приложении посредством облачной электронной цифровой подписи (Облачная электронная подпись выдается бесплатно в онлайн режиме через приложение "Тундук");

3. В приложении перейти в раздел "Цифровые документы"