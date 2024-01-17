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В Кыргызстане заработало цифровое пенсионное удостоверение

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане заработало цифровое пенсионное удостоверение. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, оно доступно в мобильном приложении "Түндүк".

Новый цифровой документ "Пенсионное удостоверение" имеет такую же юридическую силу, как и другие цифровые документы и может использоваться во всех случаях, когда требуется предъявление официального документа в государственных органах, а также в юр. организациях.

Данные новшества позволяют гражданину иметь все необходимые документы в своем смартфоне.

Чтобы использовать цифровой документ, гражданину необходимо:

1. Скачать мобильное приложение "Түндүк" в AppStore или PlayMarket;

2. Авторизоваться в мобильном приложении посредством облачной электронной цифровой подписи (Облачная электронная подпись выдается бесплатно в онлайн режиме через приложение "Тундук");

3. В приложении перейти в раздел "Цифровые документы"


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URL: https://www.vb.kg/434728
Теги:
пенсии, Кыргызстан, Документ
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