Минприроды КР проводит масштабные реформы в сфере обращения с отходами

В рамках масштабной реформы в сфере обращения с отходами в Кыргызской Республике состоялся рабочий визит в филиал ЗАО "Кумтор Голд Компани" на завод по переработке шин, расположенный в городе Токмак. Визит был организован под руководством заместителя министра Минприроды Асель Раимкуловой с целью ознакомления с производственным процессом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в настоящее время завод работает в пуско-наладочном режиме.

Установлена немецкая технология по восстановлению шин холодным и горячим способом.

Резиновые крошки пользуются широким спросом для напольного покрытия спортивных площадей и сооружений, травм безопасной резиновой плитки, укрывной строительный материал, дорожного покрытия, фибро бетона и т.д.

В результате шинопереработки образованных вторичных отходов как металлический корд, в перспективе компания намерена производить высоколегированной стали а из текстильных кордов (волокно) смеси для строительных материалов (фибробетон), наполнители спортивного инвентаря и др.

"Министерство в свою очередь будет поддерживать подобных отраслей циркулярной экономики, обуславливающие устойчивое развитие безотходной технологии в стране", - говорится в сообщении ведомства.