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На окраине Бишкека упал военный вертолет Ми-8

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На окраине Бишкека упал военный вертолет Ми-8, сообщили в госпредприятии "Кыргызаэронавигация".

"В 10:55 по местному времени на авиабазе "Фрунзе-1" упал военный вертолёт Ми-8. Борт 203. О судьбе экипажа пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Как сообщили агентству в Минобороны КР, вертолет Сил Воздушной обороны КР произвел вынужденную жесткую посадку в ходе проведения учебно-тренировочных полетов. Имеются пострадавшие.

"Должностными лицами Министерства обороны и СВО проводится работа по выяснению обстоятельств данного происшествия. Дополнительная информация о результатах расследования будет сообщена позднее", - отметили в ведомстве.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/434730
Теги:
Министерство обороны
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