На окраине Бишкека упал военный вертолет Ми-8, сообщили в госпредприятии "Кыргызаэронавигация".

"В 10:55 по местному времени на авиабазе "Фрунзе-1" упал военный вертолёт Ми-8. Борт 203. О судьбе экипажа пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Как сообщили агентству в Минобороны КР, вертолет Сил Воздушной обороны КР произвел вынужденную жесткую посадку в ходе проведения учебно-тренировочных полетов. Имеются пострадавшие.

"Должностными лицами Министерства обороны и СВО проводится работа по выяснению обстоятельств данного происшествия. Дополнительная информация о результатах расследования будет сообщена позднее", - отметили в ведомстве.

Источник: Кабар