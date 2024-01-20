20 января 1990 года - это дата и трагедии, и героизма народа Азербайджана

Прошло 34 года со дня событий 20 января 1990 года, вошедших в историю Азербайджана как кровавая Январская трагедия.

Безжалостный акт терроризма, осуществленный военной машиной бывшего Советского Союза против азербайджанского народа, навсегда останется черной страницей в истории цивилизации, как одно из наиболее жестоких преступлений против человечества.

В тот день советские военные формирования незаконно вошли в Баку и в несколько регионов республики, чтобы подавить мирное выступление населения, вышедшее на улицы в знак протеста против попыток Армении нарушить территориальную целостность Азербайджана.

Надо отметить, что центральная власть СССР относилась лояльно к сепаратистским действиям Армении. Сотни невинных жителей Азербайджана были ранены и убиты в результате карательных мер. Таким образом эти антиконституционные действия вооруженных сил СССР можно охарактеризовать как глубоко продуманный террористический акт против азербайджанского народа.

Ввод войск и объявление чрезвычайного положения осуществлены по постановлению Президиума Верховного Совета СССР, подписанного Михаилом Горбачевым вечером 19 января 1990 года. Однако, ввод войск осуществлялся без согласия Верховного Совета Азербайджанской ССР. На масштаб трагедии повлиял тот факт, что объявление документа довели до народа Азербайджана лишь спустя 7 часов после вторжения войск в столицу. И это факт привел к многократному увеличению числа жертв и пострадавших. А делалось это для запугивания азербайджанцев, чтобы они отказались от своих исконных исторических земель. В результате 147 человек были убиты, более 740 ранены и более 840 незаконно арестованы, многие пропали без вести.

Жертвами вооруженной атаки стали не только азербайджанцы, но и евреи, русские, лезгины, татары, а также представители других национальностей. Узнав о намерении военных властей вывести тела погибших на военных кораблях, 50 гражданских судов, в том числе и нефтяные танкеры заблокировали Бакинскую бухту. Они систематически обстреливались военными кораблями.

Двухмиллионный город напоминал прифронтовую полосу. 22 января под дулами пулеметов, установленных военными на крышах зданий, вышли полтора миллиона жителей Баку почтить память невинно расстрелянных жертв агрессии и проводить их в последний путь.

Впервые мир услышал правду о Бакинских событиях из уст великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Уже на следующий день после случившейся трагедии, 21 января 1990 года, Гейдар Алиев, рискуя своей жизнью, вместе с членами семьи пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве. Там он произнес свою знаменитую речь, в которой назвал решение высшего советского руководства о вводе войск в Баку противозаконным и антидемократичным, и дал первую политическую оценку случившемуся, потребовав, чтобы все причастные к трагедии понесли заслуженное наказание. Именно после возвращения к руководству уже независимого Азербайджанского государства, общенациональный лидер Гейдар Алиев впервые дал политико-правовую оценку событиям 20 января. Этот кровавый январский день был объявлен Днём всенародной скорби.

Преступление горбачевского режима против азербайджанского народа квалифицируется международным юридическим правом как геноцид и государственный терроризм. Руководством Советского Союза были нарушены основные положения Пакта о правах человека 1966 года, Хельсинкского заключительного акта 1975 года, Гаагских конференций 1899 и 1907 годов, Женевской конвенции 1949 года и, наконец, Конвенции 1948 года о запрещении геноцида и наказании за него. Все эти международные документы предусматривают запреты на использование вооруженных сил против мирных жителей с применением карательных мер.

Уже позднее стало ясно, что проводилась планомерная политика развала СССР, частью плана которой являлись кровопролитные события в Баку. Азербайджанский народ никогда не забудет эту страшную дату и принятые тогдашним советским руководством решения, приведшие к многочисленным жертвам ни в чем не повинных граждан. Сегодня члены их семей окружены постоянной заботой со стороны государства, а лица, потерявшие свое здоровье во время событий 20 января, находятся под непосредственным покровительством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

20 января 1990 года стало страницей героизма в истории борьбы за территориальную целостность и независимость Азербайджана.

Трагическая резня не смогла сломить волю азербайджанского народа, его желание восстановить территориальную целостность и бороться за национальную свободу. Сыновья и дочери своей Родины, убитые в ту страшную ночь, проложили путь к национальной свободе и независимости страны. Аллея Шехидов в Баку – это место, которое стало священным для каждого азербайджанца, здесь похоронены жертвы трагедии и те, кто погиб в боях против армянской агрессии. Каждый год в этот день тысячи людей приходят сюда, чтобы почтить память героев, ставших жертвой за свободу и суверенность Азербайджана. Поколения меняются, но память о них будет жить в наших сердцах вечно.

Независимость и свобода Азербайджана, доставшаяся ценой таких больших потерь, дала возможность строить в стране демократическое, правовое общество, проводить глубокие экономические реформы, осуществить колоссальный прорыв во всех сферах жизнедеятельности и поставить точку в оккупации международно-признанных территорий Азербайджана.

Карабахский вопрос, инициатором которого являлась именно армянская сторона, послужил катализатором развала Советского Союза. Армянские националисты и сепаратисты пытались сломить патриотический дух азербайджанского народа, который встал на защиту территориальной целостности своего отечества. А центральная власть пошла на поводу у сепаратистов и этим положила начало развала Советского Союза.

Затем наша борьба превратилась в национальное освободительное движение, так как не на кого уже было надеяться. История показала, что наш народ надеялся только на самого себя и свои силы. И в конечном счете азербайджанский народ под руководством великого сына Гейдара Алиева смог отстоять свою независимость. А другой лидер азербайджанского народа Ильхам Алиев довел эту борьбу до полного восстановления территориальной целостности Азербайджана. Эта Победа также поставила конец лжи и мифов, которыми армянская пропагандистская машина вводила в заблуждение мировое сообщество.

Азербайджанский народ вынес свои уроки из этой трагедии для того, чтобы больше ее не пережить.

Латиф Сейфаддин оглы Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане