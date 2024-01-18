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Мелис Надыров: Организация Куньминского марафона ШОС впечатлила

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- Бакыт Басарбек
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В последний день 2023-го года в городе Куньмин провинции Юньнань на юго-западе Китая стартовал очередной Международный марафон Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие посетил генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Кыргызстана, председатель правления дирекции Иссык-Кульского марафона ШОС Мелис Надыров.

По его словам, Куньминский и Иссык-Кульский марафоны ШОС являются побратимами.

"Для обмена опытом со мной поехал и директор соревнований Иссык-Кульского марафона ШОС Максим Сим. Эти марафоны проходят ежегодно и поэтому нашу сторону тоже пригласили в Куньмин. На прекрасно организованный марафон приехало много бегунов из различных стран. Маршрут забега пролегал вдоль таких главных достопримечательностей города Куньмин, как озеро Дяньчи и гора Сишань.

Утром 31-го декабря дипломаты стран ШОС дали стартовый залп очередному Международному Куньминскому марафону. Кроме полного марафона на 42 километра и полумарафона, состоялся забег здоровья на 5 километров и семейный забег с детьми. На этих любительских дистанциях можно было встретить также посланников ШОС и членов их семей.

К сожалению, спортсменов из Кыргызстана на этот раз не было, так как согласования с Министерством спорта КНР затянулись и в связи с этим они не поехали. Надеюсь, в этом году наши спортсмены примут участие в марафоне", - рассказал Мелис Надыров.

По словам председателя правления дирекции Иссык-Кульского марафона ШОС, его впечатлили меры безопасности на мероприятии. "Мы внимательно изучили организацию мероприятия. Система регистрации и разного рода новые технологии, конечно, впечатлили. К примеру, везде стояли турникеты, человек прикладывал айди-карту и проходил фейс-контроль. После этого ему выдавался талон, в котором указывались место сбора и маршрут пробега. Также надевали браслет на руку, который невозможно снять самостоятельно. Утром, когда проходишь контроль, ты показываешь этот браслет и нагрудный номер. Никто вместо тебя точно не пройдет", - добавил он.

Кстати

Международный Куньминский марафон ШОС проводится с 2016 года. Его отличительной чертой является возможность участия не только профессиональных спортсменов, но и любителей бега разного возраста, а также лиц с ограниченными возможностями.

За прошедшие годы Куньминский марафон собрал более 100 тысяч профессиональных бегунов и любителей бега из 54 стран мира, а также получил золотую лицензию Китайской федерации лёгкой атлетики и серебряную лицензию Международной ассоциации легкоатлетических федераций, что является свидетельством соответствия соревнования международным стандартам.

Источник: silunews.kg


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URL: https://www.vb.kg/434735
Теги:
Китай, марафон, Кыргызстан, ШОС
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