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Конституционный суд вынес решение по обращению "Бир Дуйно- Кыргызстан"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Конституционный суд КР вынес решение по обращению "Правозащитного движения "Бир Дуйно- Кыргызстан" в защиту свободы слова и самовыражения от посягательств цензуры, сообщили в организации.

""Правозащитное движение "Бир Дуйно- Кыргызстан" обратилось в Конституционный суд Кыргызской Республики в связи с имеющимися в отдельных НПА норм, допускающих цензуру в Кыргызстане. При этом эти нормы нарушают права и ограничивают свободы человека, гарантированные Конституцией Кыргызской Республики, а также нормами международных договоров, соблюдать которые приняла на себя Кыргызская Республика.

В соответствии с частью 2 статьи 10 Конституции Кыргызской Республики ЦЕНЗУРА в Кыргызской Республике НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Эта норма является ИМПЕРАТИВНОЙ нормой.

Оспариваемые же нами нормы Закона "О государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики" выходят за рамки содержания и смысла указанного КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАПРЕТА.

Так как абзацем 2 статьи 5 Закона ЦЕНЗУРА ЗАПРЕЩЕНА, однако делается оговорка, что имеются исключительные случаи со ссылкой на статью 6 данного же закона, абзац 2 которой определяет нормативный правовой акт, устанавливающий порядок осуществления этой самой цензуры: "Положение о порядке отнесения аудиовизуальных произведений к категории порнографических и иных запрещенных видов результатов творческой деятельности утверждается Правительством Кыргызской Республики".

Если далее следовать пункту 4 утвержденного Положения (утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 октября 2016 года №551): "Аудиовизуальные произведения, предполагаемые для проката на территории Кыргызской Республики, в обязательном порядке предоставляются в Республиканский государственный фонд киновидеофильмов "Кыргызфильмофонд" (далее Кыргызфильмофонд) организациями кинематографии и прокатчиками фильмов для получения государственного прокатного удостоверения". Таким образом, Положение обязует граждан к прохождению специальной экспертизы и к получению государственного удостоверения, то есть "официального разрешения" на демонстрацию фильма. То есть устанавливает требование прохождения через прямую

ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ цензуру аудиовизуальных произведений.

При этом отметим, что в соответствии с абзацем 4 статьи 3 Закона "О государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики" под прокатом фильма понимается распространение фильма в любой форме и любыми способами. При этом Законом не установлен исчерпывающий перечень мероприятий, на которых могут быть распространены (продемонстрированы) фильмы. И в него могут на практике входить как публичные фестивали, семинары, различные акции, так и частные семейные торжества, такие как свадьбы, юбилеи, дни рождения и многие другие. При этом аудиовизуальные произведения на данных мероприятиях могут быть изготовлены, отсняты, смонтированы как самостоятельно, так и по заказу. Тем самым данные процедуры налагают

ограничения для организаторов показа фильмов (физических и юридических лиц) беспрепятственно выражать, распространять любым способом свои мысли, мнения и

убеждения.

Сегодня мы должны ОДНОЗНАЧНО обозначить РАЗЛИЧИЕ между такими институтами как ЦЕНЗУРА и ИНСТИТУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за противоправные деяния. ЦЕНЗУРА является негативным и подавляющим свободу выражения и доступа к информации институтом. И в нашем сегодняшнем контексте создает преграды для осуществления прав и свобод граждан в создании и использовании произведений киноискусства, создания людям условий для доступа к произведениям кинематографии.

В отличие же от ЦЕНЗУРЫ ИНСТИТУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ призван ОГРАНИЧИТЬ распространение информации, посягающей на национальную безопасность, общественный порядок, охрану здоровья и нравственность населения, защиты прав и свобод других лиц. И В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ И ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ определен уголовным и уголовно – процессуальным законодательством.

В связи с чем был обозначен наш основной довод - государство, его органы, органы местного самоуправления и их должностные лица НЕ имеют ПРАВО осуществлять ЦЕНЗУРУ.

Сегодня, 17 января 2024 года, Конституционный суд в открытом заседании рассмотрел обращение правозащитной организации.

В слушании приняли участие: сторона – ответчик – Жогорку Кенеш КР, третьи лица – Полномочный представитель Президента и Кабинета Министров в Конституционном суде КР, Министерство юстиции КР, Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики КР. Представители данных ведомств выступили в защиту оспариваемых норм и не усмотрели их противоречия Конституции Кыргызстана.

Заслушав позиции и мнения сторон, изучив имеющиеся материалы, Конституционный суд КР принял решение и огласил его резолютивную часть – оспариваемые правозащитной организацией нормы Закона "О государственной поддержке кинематографии Кыргызской Республики" не противоречат Конституции КР.

"Правозащитное движение "Бир Дуйно- Кыргызстан" сообщает, что после получения полного обоснованного и мотивированного решения Конституционного суда КР намерено обратиться к Специальному докладчику ООН по вопросу о свободе мнений и их свободном выражении.

Наша организация благодарит партнеров за оказанную поддержку в деле защиты свободы слова и самовыражения от посягательств ЦЕНЗУРЫ", - говорится в обращении "Бир Дуйно- Кыргызстан".


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URL: https://www.vb.kg/434742
Теги:
Конституция, НПО, цензура, Кыргызстан
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