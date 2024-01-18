Вице-мэр Бишкека рассказал, какие меры принимаются для борьбы со смогом

Для победы над смогом в Бишкеке необходим системный подход. Признавая, что и мэрией, и государственными органами делаются серьезные шаги к решению проблемы, например, консервация свалки, закупка автотранспорта на газовом топливе, газицикация, тем не менее, нужны более наукоемкие решения и грамотный менеджмент, а также изучение опыта других стран, например, Монголии, где есть и удачи, и поражения в попытке вырвать столицу "из газового мешка со смогом".Как Бишкек будет разрешать такого рода парадоксы обсудили участники круглого стола "Задыхающаяся столица: как выйти из экологического тупика" на круглом столе, организованном Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

Вице-мэр Бишкека Жыргалбек Шамыралиев рассказал, какие меры сегодня предпринимает столичная администрация в борьбе со смогом.

- В прошлом году в Бишкек прибыло 774 автобусов с газовыми двигателями. В этом году ожидается прибытие еще около 700 таких транспортных средств.

Кроме этого, мы провели газификацию девяти жилмассивов. За 2023 год появились 10 тысяч новых абонентов, которые подключились к газу. По предварительным оценкам, это позволило потребителям отказаться примерно от 12 тысяч тонн угля. Это хороший показатель, учитывая, что население города ранее потребляло 140 тысяч тонн угля.

В 2023 году по городу были введены в эксплуатацию 42 зарядных станций для электромобилей. Вместе с тем, 22 угольные котельные муниципалитет перевел на газ.

Также на ситуацию со смогом сказалось то, что ранее был потушен мусорный полигон.

В городе насчитывается около 400 тысяч личных автомобилей. Чтобы в приоритете у населения был общественный транспорт, были выделены полосы. Со временем принятые меры принесут свои плоды", - заявил Шамыралиев.

Директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков напомнил, что за последние годы Бишкек в отопительный сезон входит в число лидеров самых загрязненных городов мира с высоким уровнем смога. Экологи указывают, что основная причина заключается в использовании для отопления в частном секторе синтетических отходов и некачественного угля и мазута.

- Для улучшения экологической ситуации одни эксперты настаивают на газификации, другие предлагают использовать энергосберегающие зеленные технологии, в виде солнечных панелей, тепловых насосов и т.д.

Однако и зарубежные специалисты отмечая определенную эффективность в использовании солнечных панелей, указывают, не только на их высокую стоимость, но и сложности с утилизаций, которые создают серьезные экологические риски связанные с использованием батарей из лития и других токсичные вещества.Утилизация отработанных лопастей ветрогенераторов тоже пока является неразрешимой проблемой для ЕС.

В итоге Кыргызстану может понадобится строительство специального полигона для складирования или захоронения отработавших свой ресурс литьевых батарей, механизмов – лопастей ветряных электростанций и т.д. Сомневаюсь, что ЕС и другие западные доноры будут выделять нашей республики средства на грантовой основе для подобного перехода на зеленные технологии и уж тем более инвестиции .

К примеру, сейчас на рассмотрении в Жогорку Кенеше находится экологический проект по улучшению воздуха в Бишкеке и других городах республики. На эти цели Всемирный банк выделил Кыргызстану кредит на сумму 50 миллионов долларов, поскольку зеленные технологии имеют и коммерческую составляющую, потому доноры заинтересованы и в сбыте своих технологий.

К тому же парадокс заключается в том, что мы берем кредиты в надежде, что за счет зеленных технологий западные доноры нам спишут кредиты. Работающая в нашей республике компании Газпром вкладывает средства в развитие не только газовой, но и социально-экономической инфраструктуры КР. К тому же, даже несмотря на беспрецедентные антироссийские санкции страны ЕС продолжают закупки российского газа для решения тех же отопительных проблем и промышленного производства. США также не отказывается от использования нефти и газа, что демонстрирует двойным стандартам в вопросах борьбы с изменением климата, их экономика продолжает активно использовать нефть и газ, - сказал Шестаков.