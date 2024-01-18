В Минэкономики КР обсудили условия экспорта продукции в Китай

На площадке Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики под руководством заместителя министра Айнуры Усенбековой, с участием представителей государственных органов и бизнес-сообщества прошло совещание по поводу условий экспорта продукции в Китай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Было проведено совещание по следующим вопросам:

- Орган, контролирующий ввоз продукции в Китай из других стран;

- Классификация продукции по степени риска;

- Требования к экспортерам;

- Требования к производителям. Продукция Животного происхождения. Продукция растительного происхождения. Двусторонние протоколы. Продукты питания;

- Регистрация реестрами и регистрация в Едином окне CIFER;

- Регистрация в Едином окне CIFER: Продукция, рекомендуемая госорганом своей страны, и продукция, самостоятельно подаваемая производителем;

- Требования к продукции при ввозе. Проверка качества и безопасности. Этикетки. Стандарты. Торговая марка;

- Сертификация ХАССП и Органическая сертификация продукции;

Информация была представлена Анной Новиковой, заместителем директора Китайской группы инспекции и сертификации представительства в г. Алматы, (CCIC).

Участниками совещания были обсуждены ключевые вопросы экспорта продукции из Кыргызстана в Китай, дальнейшие перспективные направления сотрудничества для укрепления торгово-экономических связей стран".