В Минэкономики КР обсудили условия экспорта продукции в Китай

На площадке Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики под руководством заместителя министра Айнуры Усенбековой, с участием представителей государственных органов и бизнес-сообщества прошло совещание по поводу условий экспорта продукции в Китай. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Было проведено совещание по следующим вопросам:
- Орган, контролирующий ввоз продукции в Китай из других стран;
- Классификация продукции по степени риска;
- Требования к экспортерам;
- Требования к производителям. Продукция Животного происхождения. Продукция растительного происхождения. Двусторонние протоколы. Продукты питания;
- Регистрация реестрами и регистрация в Едином окне CIFER;
- Регистрация в Едином окне CIFER: Продукция, рекомендуемая госорганом своей страны, и продукция, самостоятельно подаваемая производителем;
- Требования к продукции при ввозе. Проверка качества и безопасности. Этикетки. Стандарты. Торговая марка;
- Сертификация ХАССП и Органическая сертификация продукции;
Информация была представлена Анной Новиковой, заместителем директора Китайской группы инспекции и сертификации представительства в г. Алматы, (CCIC).
Участниками совещания были обсуждены ключевые вопросы экспорта продукции из Кыргызстана в Китай, дальнейшие перспективные направления сотрудничества для укрепления торгово-экономических связей стран".