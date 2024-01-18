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Фермеров КР приглашают на семинар по искусственному осеменению скота

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- Бакыт Басарбек
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Департамент пастбищ и племенного животноводства проводит бесплатный обучающий семинар на тему "Искусственное осеменение животных" с целью повышения уровня знаний техников-осеменителей в районах и возобновлению деятельности неработающих пунктов искусственного осеменения. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

"Обучение пройдет на базе лаборатории биотехнологии Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ в Сокулукском районе Чуйской области.

В семинаре могут принять участие специалисты в области ветеренарии и фермеры. В результате обучения будет проведен специальный тест, и фермерам, прошедшим тест, будут вручены сертификаты.

Заявки принимаются до 30 января 2024 года.

Телефоны для справок: 0312-65-53-27, 0550050859, 0551148157".


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URL: https://www.vb.kg/434748
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан, фермеры
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