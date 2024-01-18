СВР призывает бережно относиться к приборам учета поливной воды

В 2024 году за счет средств республиканского бюджета планируется установить систему учета воды на 155 объектах. Часть приборов водоучета уже установили на ирригационных каналах еще летом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Службы водных ресурсов.

"Не прошло и полгода, как новенькие защитные кожухи выглядят так, как будто они простояли там десятилетия. Поцарапаны, с какими-то непонятными надписями- автографами вандалов, искривлены, видны попытки демонтировать их. Каждый такой кожух стоит не менее 25-ти тысяч сомов! Они защищают электронные датчики уровня воды на 72-х гидропостах.

Сохранность приборов зависит напрямую от сознания граждан, которые уже скоро, с началом вегетации сами же будут требовать подать им поливную воду в необходимом количестве! Руководство КНИИИ и СВР Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности призывают всех, кто заметит акты порчи защитных кожухов на приборах водоучета, незамедлительно сообщать в органы внутренних дел", - говорится в сообщении СВР.