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ГКНБ объявил в розыск сына Данияра Усенова

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По факту легализации (отмывания) доходов добытых преступным путем со стороны К.Асанбека, установлены факты легализации преступных доходов и финансирования деятельности ОПГ со стороны гражданина КР М.У.Д. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, М.У.Д. зная о преступной деятельности криминального авторитета К.Асанбека и получения последним денежных средств от незаконных действий в виде рэкета, вымогательства и осуществления поборов с субъектов предпринимательства в составе преступного сообщества, где К.Асанбек являлся лидером, М.У.Д. в период с 2018 года активно вел бизнес с представителями ОПГ. В частности М.У.Д. с К.Асанбеком в Иссык-Кульской области владел рестораном "Flamingo Bay" расположенный на территории пансионата "Каганат" и ночным клубом "White" расположенный в городе Чолпон-Ате, а также планировал открытие элитного ночного клуба на 3 этаже торгово-развлекательного комплекса "Ордо" принадлежащем К.Асанбеку, куда уже были вложены денежные средства.

Кроме того, "М.У.Д." владеет управляющей компания в сфере ресторанного бизнеса, которая обслуживает более 11 элитных заведений по городу Бишкек, такие как: "Асман", "Social Coffe", "Urban", "Sushi Room", "Red cow", "Cakes/bubbles", "My shisha", "Aroma", "Тесто Место" часть выручки направлялась для финансирования ОПГ.

При этом, М.У.Д. владеет компанией "Aiza Hospitality", которая управляет 5 заведениями сети ресторанов "SAYA Brasserie", ресторан "MURA", "Eva Beach Restaurant", "Patriki", "Daily Huqqa" и "Milky Jar" расположенные в элитном районе г.Дубай "Пальм Джумейра" (ОАЭ), также 5 ресторанов "Soccial Group Almaty" - "Eva Terrace", "Urban", "Local", "Daily coffee" и "Mongol bar" г.Алмата (РК).

В целях сокрытия реальных объемов выручки имущества "М.У.Д." и его близких родственников зарегистрированы на аффилированных лиц, где только на территории Чуйской области выявлены более 180 земельных участков и коттедж в центре отдыха "Каганат" принадлежащему К.Асанбеку.

17 января 2024 года М.У.Д. заочно предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ст. 261 УК КР (участие в организованной группе для совершения преступлений), который 17 января 2024 года объявлен в розыск.

По данным СМИ, под эти инициалы подходит Усенов Мурат Даниярович - сын экс-премьер-министра Данияра Усенова.


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URL: https://www.vb.kg/434755
Теги:
ГКНБ, Камчы Кольбаев, Данияр Усенов, розыск, Кыргызстан
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