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Сотрудники ГУОБДД оштрафовали руководителя "ДЭП-28" на 23 000 сомов

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Сотрудники ГУОБДД оштрафовали руководителя "ДЭП-28" на 23 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудниками дорожного надзора ГУОБДД были проведены обследования автомобильных дорог "Бишкек-Ош", "Бишкек-Нарын-Торугарт", в целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, а также для сохранения жизни и здоровья граждан и детей.

В ходе проводимых обследований выявлены существенные недостатки в содержании дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов, и для устранения выявленных недостатков составлены акты обследования и выданы предписания дорожного надзора руководителям дорожно-коммунальных органов, а также составлен протокол по ст. 178 ч.1 Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики руководителю ДЭП-28 на сумму 23 000 сом за не выполнение требований по производству работ на дорогах и в населенных пунктах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений, иных требований, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/434756
Теги:
штраф, Кыргызстан, ГУОБДД
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