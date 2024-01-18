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В Оше задержан член ОПГ по кличке Коен за вымогательство

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В Оше задержан член ОПГ по кличке Коен за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в январе 2024 года в милицию обратился житель города Ош с просьбой принять меры в отношении лиц, вымогающих крупную сумму денежных средств. Сообщалось, что двое малознакомых лиц угрожая физической расправой завладели денежными средствами в сумме 70 тысяч сомов. Выяснилось, что теперь эти же лица вымогают деньги в размере 200 тысяч сомов, шантажируя распространением информации, порочащей честь и достоинство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 208 "Вымогательство" Уголовного Кодекса КР.

Было установлено, что одним из подозреваемых является неоднократно судимый гражданин, известный в криминальных кругах.

В целях задержания вымогателей была разработана спецоперация. 16 января 2024 года подозреваемого взяли с поличным на автостоянке одного из торговых центров города Ош при получении части вымогаемой суммы – 100 тысяч сомов.

Задержанным является ранее многократно судимый житель Кара-Суйского района Н.М. 1995 года рождения, по прозвищу "Коён", состоящий на оперативном учете МВД как член ОПГ. Задержанный водворен в ИВС.

В настоящее время осуществляются дальнейшие оперативные мероприятия по задержанию соучастников преступления. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/434760
Теги:
вымогательство, задержание, ОПГ, Ош
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