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Компромисс ради мира: КР и РТ методично решают проблему границ

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- ВБ
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Разногласия между Кыргызстаном и Таджикистаном по вопросу границ долгие годы оставались причиной горячих конфликтов между нашими странами. Теперь же, судя по всему, нависавшая над республиками тень войны практически полностью рассеялась: стороны методично проводят делимитацию спорных участков, тем самым решая проблему, ставящую под угрозу мир не только между КР и РТ, но и во всей Центральной Азии.

Застарелая вражда, вызванная отсутствием компромиссной позиции по границам, принесла нашим странам немало горя. В последние несколько лет приграничные конфликты стали настолько ожесточенными, что Кыргызстан и Таджикистан, буквально балансировали на грани полномасштабного военного противостояния.

Крупнейшее обострение между произошло осенью 2022 года, накануне саммита ШОС в Самарканде. Военные двух стран устроили в Баткенской области перестрелку и обвинили в начале стычки друг друга. Конфликт продлился до 19 сентября, когда председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ РТ Саймумин Ятимов подписали протокол об установлении мира. Тогда с нашей стороны погибли 59 человек, пострадали 140; Душанбе сообщил о 41 погибшем.

На сегодня эта ситуация, похоже, сдвинулась с мертвой точки, более того процесс согласования границ продвинулся достаточно далеко для того, чтобы можно было говорить о возможном окончательном решении проблемы. Буквально на днях стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 38,3 км границы. Встреча рабочих групп правительственных делегаций прошла в Баткене.

Необходимо отметить, что в декабре председатель Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев отмечал, что стороны смогли договориться по 90% спорных участков. Тогда глава ГКНБ назвал участки Кайрагач, Кулунду, Максат, Арка-1, Арка-2, Жаны-Жер, Жийделик, Кара-Бак, Лаккон.

"Мы решили почти все спорные вопросы. Осталось несколько встреч, чтобы окончательно завершить согласование границ", - сказал Ташиев после встречи с главой ГКНБ Таджикистана в Баткене.

Протяженность границы между двумя странами составляет 972 км. По данным на август прошлого года, неописанными из них были около 290 км. С тех пор почти после каждой встречи сообщается о согласовании определенных участков.

"Тот факт, что руководство Кыргызстана и Таджикистана, наконец, смогли договориться и решают проблему границ, очень важен для всего центральноазиатского региона. Центральная Азия - это густонаселенная территория, которая в последние пару лет стала значимой частью мировых торгово-экономических процессов. Естественно, что для нашего общего блага, для процветания всех наших стран, необходимы мир и стабильность. Соседи должны между собой, как говорят, дружно жить, не обострять обстановку", - считает военный эксперт Анвар Сартаев.

По его словам, мир между Кыргызстаном и Таджикистаном выгоден и нашему общему стратегическому партнеру - России.

К слову, достичь такого значимого прогресса в нерешаемом, казалось бы, вопросе удалось как раз-таки при посредничестве Российской Федерации. В октябре 2022 года в Астане состоялась трехсторонняя встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и России, организованная по инициативе Владимира Путина. Единственной темой этих переговоров как раз и стали приграничные проблемы между КР и РТ.

Основная часть встречи прошла за закрытыми дверями. Как и предполагалось, подробности переговоров не разглашались. Однако какие договоренности были достигнуты тогда, вполне очевидно - наши страны стали активно решать проблему, устранять противоречия.

Нужно отметить, что пограничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном критичен по целому ряду причин. С одной стороны, его существование способствовало гонке вооружений, что в свою очередь могло привести к милитаризации региона в целом: другие страны Центральной Азии не могут оставаться в стороне, с учетом появления современного оружия у соседей. В итоге в регионе снижается уровень доверия, повышается уровень конфликтности.

Для нашей страны дополнительные риски в том, что проблема границ является одной из серьезнейших тем внутриполитической повестки. Еще при президенте Акаеве произошли Аксыйские события, которые последовали за подписанием пограничного соглашения с Китаем. Учитывая это, вопрос границ всегда был в поле зрения оппозиции, которая сегодня большей частью финансируется Западом и действует в его интересах. Свежий пример - попытки оппозиционеров нивелировать усилия властей КР по приграничным договоренностям с Узбекистаном.

Устранение противоречий на границе - это гарантия мира, развития конструктивного диалога между соседями и взаимовыгодных отношений. Это означает, что простые кыргызстанцы и таджикистанцы смогут совместно использовать автодороги и водные ресурсы, торговать, вести свой бизнес, растить детей и стремиться к процветанию без взаимных претензий и страха перед возможным конфликтом.


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URL: https://www.vb.kg/434761
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
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