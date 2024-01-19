В Узбекистане создадут круглосуточные турцентры и "туристические кольца"

В Узбекистане запланировали создать туристические центры в 12 наиболее привлекательных для иностранцев районах и городах. Об этом сообщает пресс-служба президента страны, информируя о состоявшейся 17 января презентации главе государства проектов по увеличению туристического потока и расширению внутреннего туризма.

В туристических центрах откроют рестораны, кафе, оздоровительные заведения. В курортных зонах "Заамин", "Чимган", "Амирсай" и других, а также в развлекательных комплексах организуют магазины международных брендов, национальных шелковых тканей, сувениров, ювелирных изделий и золотых слитков.

Для этого планируется на 90% снизить ставку налога на землю и имущество для работающих в туристических центрах предпринимателей - на срок до 1 января 2027 года. Оборудование и технологии, необходимые для производства ювелирных и золотых изделий, освободят от таможенной пошлины на срок до 1 марта 2026 года.

В рамках программы "Еще один день в Узбекистане", которую запустят в текущем году, предусмотрено создание "республиканских туристических колец", соединяющих туристические объекты областей, и "региональных туристических колец" между районами и городами. Единый реестр туристических маршрутов будет вести Комитет по туризму.

В рамках программы "Путешествие в каждый сезон" планируются мероприятия по продвижению весной и осенью экологического, экстремального, медицинского и оздоровительного туризма, летом - водного и курортного, зимой - экстремального и горнолыжного. К открытию туристических сезонов будут проводиться фестивали.

Раз в два года в стране будет проводиться Международная неделя моды "Шелковые ткани Узбекистана" с призовым фондом в $2 млн.

На строительство кемпингов, юрт, экодомов и хостелов, бассейнов в гостиницах планируется выделить льготные кредиты. Оборудование и инвентарь для гостиниц и торговых комплексов, бассейнов и аквапарков освободят от таможенных пошлин сроком на два года.

Продвижением туристического потенциала Узбекистана за рубежом займутся "посланники туризма".

Отметим, что уже несколько лет существует общественная должность "посол туризма Узбекистана". Ее, как правило, занимают известные люди, которые создают этой центральноазиатской республике положительный имидж в странах своего проживания. Так, послом туристического бренда Узбекистана в России является актер Юрий Стоянов, во Франции - Жерар Депардье, в Великобритании - автор статей и путеводителей об Узбекистане Софи Ибботсон.

После смены власти в Узбекистане в 2016 году туризм был провозглашен стратегической отраслью. Поставлена задача привлекать в республику по 15 млн иностранных туристов в год и к 2030 году довести экспорт туристических услуг до $5 млрд. С 1 января 2024 года туроператорам Узбекистана будут выделять стимулирующие субсидии в размере от $20 до $100 за каждого иностранца, привезенного из страны с низким уровнем притока туристов в это центральноазиатское государство.

Источник: Фергана