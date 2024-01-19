Пожар в цехе в Чуйской области полностью потушен

В Аламединском районе в цехе по производству железных изделий ночью произошел пожар ночью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, к тушению пожара, начиная с 03:41, были привлечены 5 пожарных расчетов. Огонь был локализован в 04:56 и полностью потушен в 05:58. Общая площадь возгорания составила 360 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали из цеха 10 кислородных баллонов и предотвратили их от взрыва.

По подтвержденной информации, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время причина возгорания устанавливается.