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Пожар в цехе в Чуйской области полностью потушен

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- Назгуль Абдыразакова
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В Аламединском районе в цехе по производству железных изделий ночью произошел пожар ночью. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, к тушению пожара, начиная с 03:41, были привлечены 5 пожарных расчетов. Огонь был локализован в 04:56 и полностью потушен в 05:58. Общая площадь возгорания составила 360 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали из цеха 10 кислородных баллонов и предотвратили их от взрыва.

По подтвержденной информации, в результате пожара никто не пострадал. В настоящее время причина возгорания устанавливается.


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URL: https://www.vb.kg/434777
Теги:
МЧС, пожар, Чуйская область
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