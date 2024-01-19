325 учителей Кыргызстана подали заявления на добровольную аттестацию

Экспертная комиссия, сформированная Национальным центром оценки качества образования и информационных технологий, начала экспертизу документов первого этапа добровольной аттестации педагогов на соответствие квалификационным категориям, сообщает пресс-служба Минобразования.
По данным пресс-службы, поступило 325 заявлений из различных регионов страны, в том числе:
Ошская область - 96,
Джалал-Абадская область – 56,
Ысык-Кульская область – 43,
Нарынская область – 30,
Таласская область – 29,
Баткенская область – 26,
Чуйская область – 17,
г. Ош – 17,
г. Бишкек - 11.
На следующем этапе аттестации в форме тестирования будут допущены только те, кто успешно прошел экспертизу цифрового портфолио, подтвердив его соответствие требованиям. Аттестация проводится в соответствии с постановлениями кабинета министров. Учителя могут пройти аттестацию на добровольной основе для присвоения следующих категорий:
учитель второй квалификационной категории;
учитель первой квалификационной категории;
учитель высшей квалификационной категории.
Отметим, что аттестация является добровольной, и результаты независимой аттестации не являются обязательными.