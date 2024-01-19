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325 учителей Кыргызстана подали заявления на добровольную аттестацию

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Экспертная комиссия, сформированная Национальным центром оценки качества образования и информационных технологий, начала экспертизу документов первого этапа добровольной аттестации педагогов на соответствие квалификационным категориям, сообщает пресс-служба Минобразования.

По данным пресс-службы, поступило 325 заявлений из различных регионов страны, в том числе:

Ошская область - 96,

Джалал-Абадская область – 56,

Ысык-Кульская область – 43,

Нарынская область – 30,

Таласская область – 29,

Баткенская область – 26,

Чуйская область – 17,

г. Ош – 17,

г. Бишкек - 11.

На следующем этапе аттестации в форме тестирования будут допущены только те, кто успешно прошел экспертизу цифрового портфолио, подтвердив его соответствие требованиям. Аттестация проводится в соответствии с постановлениями кабинета министров. Учителя могут пройти аттестацию на добровольной основе для присвоения следующих категорий:

учитель второй квалификационной категории;

учитель первой квалификационной категории;

учитель высшей квалификационной категории.

Отметим, что аттестация является добровольной, и результаты независимой аттестации не являются обязательными.


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URL: https://www.vb.kg/434779
Теги:
Кыргызстан, учителя
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