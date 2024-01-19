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312 спасателей ведут поиски пропавшего мужчины в ущелье Аламудун

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- Назгуль Абдыразакова
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19 января на поиски пропавшего гражданина в ущелье Аламудун вышли 312 спасателей, из них 188 спасателей МЧС и 120 сотрудников МВД, включая кинологов с дронами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, 14 января 27-летний Маматалы уулу Мухамедаалы вышел из дома и не вернулся. В последний раз с ним связывались ночью 14 января в 02:00. Важной информацией является видеозапись из отеля, где его запечатлели идущим в сторону горы. "Поиск гражданина находится под личным контролем министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Бубека Ажикеева", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/434780
Теги:
МВД, МЧС, Чуйская область, пропавшие без вести, поиски
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