312 спасателей ведут поиски пропавшего мужчины в ущелье Аламудун

19 января на поиски пропавшего гражданина в ущелье Аламудун вышли 312 спасателей, из них 188 спасателей МЧС и 120 сотрудников МВД, включая кинологов с дронами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, 14 января 27-летний Маматалы уулу Мухамедаалы вышел из дома и не вернулся. В последний раз с ним связывались ночью 14 января в 02:00. Важной информацией является видеозапись из отеля, где его запечатлели идущим в сторону горы. "Поиск гражданина находится под личным контролем министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Бубека Ажикеева", - говорится в сообщении ведомства.