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ГНС изъяла 8,5 тыс. пачек сигарет на рынке "Берекет Универсал"

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Сотрудники Государственной налоговой службы совместно с Министерством внутренних дел в городе Бишкек на территории торгового комплекса "Берекет Универсал" выявили факт продажи контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, всего из нелегального оборота было изъято 8 тыс. 545 пачек сигарет.

В отношении предпринимателей будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.

Мероприятия по выявлению незаконного хранения и реализации табачной продукции будут проводиться на регулярной основе.

Напомним, что за реализацию до 500 единиц сигарет без акцизных марок предусмотрен штраф в размере 65 тыс. сомов, а более 1000 единиц – предусмотрено лишение свободы сроком до 5 лет.

В связи с этим Налоговая служба призывает предпринимателей не реализовывать табачную продукцию без акцизных марок и тщательно проверять подлинность и соответствие акцизной марки на продукцию.


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URL: https://www.vb.kg/434783
Теги:
ГНС, рынок, табак
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