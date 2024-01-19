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ЕС и ряд европейских посольств в КР сделали заявление по ситуации со СМИ

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Представительство Европейского Союза в Кыргызстане, а также посольства Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Португалии, Испании и Швеции выражают обеспокоенность масштабными обысками и конфискацией собственности у независимых СМИ, а также арестами журналистов в Кыргызстане.

"Выражение различных мнений и независимая журналистская деятельность являются ключевыми аспектами осуществления универсальных прав человека и свободы выражения мнений.

Представительство Европейского Союза в Кыргызстане, посольства Австрии, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Португалии, Испании и Швеции призывают власти Кыргызстана к соблюдению международных обязательств в области прав человека, защите свободы выражения мнений и неприкосновенности журналистов и СМИ, чтобы позволить им осуществлять свою профессиональную деятельность. В то же время необходимо обеспечить проведение расследований в соответствии с законодательством при участии адвокатов", - говорится в заявлении.


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URL: https://www.vb.kg/434784
Теги:
СМИ, Европейский союз, Кыргызстан
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