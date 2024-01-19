В проруби грехи не "смываются"!

Сегодня христиане поздравляют друг друга и весь мир с Крещением Господним. В православных храмах Кыргызстана идут праздничные службы, а люди выстраиваются в очередь за святой водой – Агиасмой.

В Русской Православной Церкви и народе сложилось такое отношение к Богоявленской воде, что ее принимают только натощак как великую Святыню, а также используют для окропления храмов и домов. Стараются использовать ее экономно, чтобы хватило до следующего празднования Крещения Господня.

Кроме освящения воды в храме в день Крещения Господня принято также освящать и воду в близлежащих водоёмах, для чего на них устраивается особая прорубь - "иордань". Многие купаются в иордани, чтобы закалить своё здоровье, но при этом нужно помнить две вещи: погружение в прорубь – народная традиция, которая не "смывает" грехи, а главная часть праздника проходит в храме.

В крещенскую ночь в главном православном соборе епископ Савватий возглавил Божественную литургию. А после службы поздравил прихожан с одним из больших церковных праздников.

- Когда люди приходили к Иоанну Крестителю, он говорил им – "я крещу вас водою, Бог же будет крестить вас Духом Святым. Более двух тысяч лет православных христиан крестят Духом Святым. В то время, когда совершается Таинство крещения, после вашего исповедания о соединении с Христом, разверзаются Небеса и Дух Святый сходит, и Отец Небесный свидетельствует – се сын мой, возлюбленный, – сия дочь моя возлюбленная. Мы этого не слышим, потому что, сначала уверуем, а потом крестимся. И в этом есть смысл Таинства, - напутствовал Владыка.

После Литургии епископ Савватий совершил чин Великого освящения воды на иордани в восточной части территории Свято-Воскресенского кафедрального собора. За Великой Агиасмой люди продолжают идти и сейчас – ближе к полудню у иордани выстроилась длинная очередь. Многие из стоящих в ней относятся к святой воде, как к чудодейственному лекарству. Священники объясняют им в чем смысл праздника и с какими Евангельскими событиями он связан.

О событиях Крещения Господня рассказывается у всех евангелистов Матфея, Марка и Луки и Иоанна Богослова. Иисус Христос пришёл в маленькое местечко на берегу Иордана, называемое Вифавар, где Иоанн Креститель пророчествовал о скором пришествии Мессии.

По внушению Духа Святого пророк Иоанн знал, кем является Иисус Христос и очень удивился его намерению погрузиться в воды Иордана: "- Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?", но Господь сообщил ему, что это необходимо сделать из почтения к обычаям.

В момент погружения Господа в воды реки "отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!" (Лк.3:21-22). Таким образом, в виде голоса Бога Отца, сошествия Святого Духа в виде голубя и Бога Сына, погружающегося в воду, народу впервые была явлена Святая Троица.

Но события Крещения Господня не оканчиваются в этот день. Спустя некоторое время Иоанн Креститель со своими учениками вновь увидел Господа Иисуса Христа и засвидетельствовал перед ними его мессианское достоинство, после чего они последовали за Спасителем. Так вокруг Господа стали собираться его ближайшие ученики, которых мы знаем, как двенадцать апостолов.