Мнение о политической подрывной деятельности "независимых" СМИ

Главный редактор "Регион ТВ" Откурбек Рахманов на своей странице в соцсети прокомментировал задержания представителей СМИ.

"Мы знаем, что "политические диверсанты" неких сил за океаном действуют, практически, во всех странах мира. Они, конечно, работают под прикрытием разного рода проектов. Это понятная и неоспоримая тактика, которая широко используется и в Кыргызстане.

Политические или идеологические диверсанты в Кыргызстане в основном работают в качестве СМИ, правозащитных организаций, медиа-сообществ, свободных журналистов, журналистов расследователей и т. д. Однако это всего лишь так называемая маскировка. На практике они обязаны выполнять чисто "политическую подрывную" работу, и достаточное для этого финансирование регулярно выделяется якобы для поддержки "свободы слова" и защиты "ценностей демократии". Это их основная функция, доллары и евро даются им только для этого.

Некоторые государства не зря называют этих диверсантов "иноагентами". Так как они полностью напрямую связаны со спецслужбами зарубежных стран. Несколько неправильно, когда мы называем их предателями, шпионами и диверсантами. Ведь многие из них не понимают, а может и не знают, что они стали агентами, инструментом в руках зарубежных спецслужб. Они думают так: "Я свободный журналист, я патриот Кыргызстана, я герой, борющийся за правду, я активист, принимающий активное участие в уничтожении врагов Кыргызстана, я правозащитник, власть - враг народа и я с народом, все, кто служит государству, - враг народа, все, кто их поддерживает, - льстецы и пахтакоры, только я очень хорошо осведомлен, потому что мыслю по-европейски, я прочитал 5-6 книг и посещал семинары, у меня много просмотров на моем YouTube-канале, а в комментариях все пишут, что любят и поддерживают меня, и все, что я говорю, всегда будет правильным".

По сути, это означает, что некоторые из наших соотечественников, к сожалению, превратились в "зомби". Им нужно, чтобы мы им сочувствовали.

Но среди них немало и тех, кто знает, что они диверсанты, и по собственному желанию работают в качестве орудия. Поэтому спецслужбы Кыргызстана обязаны принимать серьезные меры! Кто сможет противостоять иностранным спецслужбам, если не Госкомитет национальной безопасности? Следовательно, для них враг номер один в Кыргызстане - ГКНБ, а потом другие…

Вы можете сказать: "Ты оспариваешь интересы нынешней власти, потому что ваш босс находится у власти. Также вы можете сказать, что мы больше доверяем не вам сейчас, а только тем НПО, за которыми стоят так называемые журналисты. Правильно. Иностранные силы, осуществляющие проект политической диверсии, намного более продвинуты, намного умнее и во много раз опытнее, чем вы и мы, и имеют в тысячи раз больший финансовый потенциал влияния. Это бесспорно. Для них самое главное, чтобы их агенты в Кыргызстане могли эффективно реализовывать поставленные задачи, а для этого в первую очередь необходимо доверие народа. С этой целью ими поднимаются различные социальные проблемы в обществе и тем самым они создают себе образ спасителей, отстаивающих интересы народа. Они выявляют нарушения в больницах, школах и госорганах, и простые люди начинают им симпатизировать. Таким образом люди начинают проникаться идеей, что все плохо, государство не работает и что нужно гнать всех власть имущих. То есть людей таким способом подталкивают к митингам. Этот метод использовался еще во времена Акаева, Бакиева, Отунбаевой, Атамбаева, Жээнбекова и дальше будет использоваться. Для этих сил не имеет значения, кто является президентом, независимо от того, кого люди приведут к власти, они все равно будут проводить политику против него.

Здесь нельзя винить кыргызский народ. Государство, действительно, иногда дает повод для недовольств и подобные лица умело используют настроения людей. Поэтому диверсантам удается в какой-то степени создать угрозу безопасности страны. Информационно и идеологически понятно, почему силовые структуры вынуждены идти на аресты и задержания, так как диверсанты за многие годы научились манипулировать сознанием простых граждан.

Они говорят, что мы должны четко видеть и контролировать, где власти берут и тратят средства. А когда государство говорит, что у них есть открытый контроль над финансами, то они кричат, что на них оказывается давление. Почему интересно?

Вы можете сказать, что именно эти "свободные СМИ в свое время поддерживали ваших боссов, когда они подвергались преследованиям. Да, правильно, но этот факт еще раз подтверждает мои слова выше. Для этих политических диверсантов не важно, какую политическую фигуру защищать. Все, что нужно было сделать, это создать благоприятную атмосферу для недовольство, беспорядков и хаоса. Так было, когда они защищали Бакиева во времена Акаева, Атамбаева во времена Бакиева, Ташиева во времена Атамбаева, Жапарова во времена Жээнбекова, потом снова Атамбаева и так далее. Так что для них это не имеет значения. В будущем, после смены власти, если Жапаров и Ташиев станут оппозицией, то они снова поддержат этих людей и продолжат свою деятельность", - написал Рахманов.