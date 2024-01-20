Погода
$ 89.21 - 89.72
€ 96.72 - 97.73

Минводсельхоз КР предупреждает об усилении контроля на скотных рынках

247  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики предупреждает об усилении контроля на рынках и скотобойнях по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В настоящее время в соответствии с постановлением правительства Кыргызской Республики от 18 июня 2015 года № 377 "Об утверждении первоочередных ветеринарно-санитарных требований по профилактике заболеваний животных" в целях обеспечения продовольственной безопасности совместно с органами местного самоуправления усиливаются рейдовые мероприятия по приведению в соответствие ветеринарно-санитарными требованиями рынков, скотобоен и мясоперерабатывающих цехов на территории страны.

Сотрудниками ветеринарной службы принимаются меры в рамках закона в отношении юридических и частных предпринимателей, не соблюдающих соответствующие ветеринарно-санитарные требования, не в полном объеме выполняющих предписания и допускающих причинение существенного вреда здоровью каждого гражданина.

В целях обеспечения безопасности пищевых продуктов такие проверки проводятся по всей республике.

Мы должны понимать, что некачественное мясо – серьезный вред здоровью каждого гражданина.

Уважаемые кыргызстанцы, пусть каждый из нас будет вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/434791
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  