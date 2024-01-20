Минводсельхоз КР предупреждает об усилении контроля на скотных рынках

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики предупреждает об усилении контроля на рынках и скотобойнях по всей республике. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В настоящее время в соответствии с постановлением правительства Кыргызской Республики от 18 июня 2015 года № 377 "Об утверждении первоочередных ветеринарно-санитарных требований по профилактике заболеваний животных" в целях обеспечения продовольственной безопасности совместно с органами местного самоуправления усиливаются рейдовые мероприятия по приведению в соответствие ветеринарно-санитарными требованиями рынков, скотобоен и мясоперерабатывающих цехов на территории страны.

Сотрудниками ветеринарной службы принимаются меры в рамках закона в отношении юридических и частных предпринимателей, не соблюдающих соответствующие ветеринарно-санитарные требования, не в полном объеме выполняющих предписания и допускающих причинение существенного вреда здоровью каждого гражданина.

В целях обеспечения безопасности пищевых продуктов такие проверки проводятся по всей республике.

Мы должны понимать, что некачественное мясо – серьезный вред здоровью каждого гражданина.

Уважаемые кыргызстанцы, пусть каждый из нас будет вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности!