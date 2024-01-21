В столице появится новый автобусный маршрут

В городе Бишкек с 22 января 2024 года запускается новый автобусный маршрут №55, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Такое решение принято в результате оптимизации маршрутной сети города и в целях обеспечения устойчивого развития экологического чистого вида транспорта.

Маршрут пролегает от села Чон-Арык по кольцевой дороге и включает улицы Байтик-Баатыра, Жибек-Жолу, Ч. Айтматова. Имеет протяженность 24 км, а интервал движения автобусов составит 10 минут. На линии будут курсировать 20 автобусов.

Отметим, ранее мэрия планировала окольцевать Бишкек большим автотранспортом, а внутри сделать несколько мелких колец, которые обеспечат перпендикулярное передвижение.