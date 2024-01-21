Индийский пассажирский самолет разбился в горах Афганистана

Пассажирский самолет индийской авиакомпании потерпел крушение в горах Афганистана, в провинции Бадахшан, передает СМИ.

По предварительной информации, как сообщает Khaama Press, пассажирский самолет разбился в горных районах Топ-Ханы.

Представитель движения "Талибан" в провинции Бадахшан подтвердил что на место происшествия направили группу для расследования обстоятельств инцидента. По сведениям агентства, самолет отклонился от своего первоначального курса и разбился.

По данным росавиации, 20 января, находясь в воздушном пространстве Афганистана (около границы Таджикистана) перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров самолет Falcon 10.

Известно, что на борту находились находились 6 человек - четыре члена экипажа и два пассажира.

Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия).

При этом первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао.