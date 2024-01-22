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В МВД перечислили Азыгалиеву свои достижения в области цифровизации

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В МВД КР ответили на выступление депутата Жогорку Кенеша Н.А.Азыгалиева, касающейся вопроса цифровизации услуг.

"МВД Кыргызской Республики информирует, что в настоящее время граждане, зарегистрированные на Государственном портале электронных услуг "Түндүк", получают в личном кабинете подписанную квалифицированной электронной подписью справку о привлечении лица к уголовной ответственности, о наличии либо отсутствии у лица судимости на территории Кыргызской Республики в электронном формате через Государственный портал электронных услуг "Түндүк".

А это согласно п.36 Правил пользования Государственным порталом электронных услуг, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 октября 2019 года № 525, государственными органами должна признаваться равнозначным документом, полученном на бумажном носителе и пользователю нет необходимости посещать центры и пункты предоставления государственных услуг в режиме "Единого окна".

Вместе с тем сообщаем, что Министерством реализован сервис по обмену сведениями о наличии либо отсутствии у лица судимости на территории Кыргызской Республики в системе межведомственного электронного взаимодействия "Түндүк", через которую подключенные государственные органы получают соответствующие сведения о наличии либо отсутствии у лица судимости.

Для граждан выезжающих за рубеж, которым необходима справка в бумажном формате с печатью и подписью, функционируют 45 центров и пунктов предоставления государственных услуг в режиме "Единого окна" на всей территории республики, что значительно облегчает ее получение.


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URL: https://www.vb.kg/434808
Теги:
МВД, Кыргызстан
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