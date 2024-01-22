Значимым событием станет Волчье полнолуние. Гороскоп с 22 по 28 января

Значимым событием недели станет первое в этот году Полнолуние, которое состоится 25 января в ночь на 26 января. В народе такое Полнолуние называют Волчьим, поскольку зачастую совпадает с холодами. В целом неделя продуктивна, особенно первая половина.

Овен - ещё будет возможность преуспеть в делах, получить поддержку как от руководства, так и от близких людей, которые за вас переживают. Встреча с давними знакомыми позволит обсудить зависшие когда-то вопросы, поделиться сомнениями и преодолеть их в процессе общения. Ещё есть шанс получить важные документы. Доходы сохранятся, но во второй половине недели под влиянием знакомых, коллег повышается риск растрат. Свидания могут пройти скандально, а вечеринки расточительно.

Телец – неделя будет насыщена полезными встречами, общением и поездками. Вас ожидают и встречи с давними знакомыми, и новые знакомства. Общение будет полезно делам, позволив обсудить значимые вопросы, а также оживит дружеские отношения, положительно скажется на личной жизни. Лишь во второй половине недели будьте осмотрительнее в общении с руководством и влиятельными людьми. Позволив себе смелые высказывания, вы можете остаться без нужной поддержки.

Близнецы – сосредоточьтесь на решении финансовых вопросах и здоровье. Без лишней суеты вы сможете получить дополнительные доходы, разобраться с платежами и долгами. Останется при этом время для отдыха и профилактических процедур. Всё будет идти своим чередом пока во второй половине недели вы не ввяжитесь в споры, а также не усложните себе жизнь поездками. Потратив уйму времени непонятно на что, вы лишите себя нормального отдыха и, как следствие ухудшиться самочувствие.

Рак – пока деловые партнёры готовы к осуждению совместных проектов, а вы полны идей, не теряйте времени даром. Встречайтесь, обсуждайте, заключайте договора. Могут сложиться дальние поездки, а известия издалека вселят надежду. Во второй половине недели не спешите расставаться с деньгами. Погнавшись за мимолётной выгодой, как в покупках, так и в развлечениях, вы можете существенно облегчить свой кошелёк. давать или брать деньги в долг в это время также слишком рискованно.

Лев – целиком посвятите время работе, выбирая при этом значимые дела, которые могут увеличить доходы уже в ближайшее время. Есть шанс сменить работу, подняться по карьерной лестнице, а также решить вопросы с получением документов. Отвлекать от сути могут любители поспорить и что-либо пообсуждать. Ввязавшись с ними в дискуссии во второй половине недели, вы можете не только упустить шансы в карьере, но ещё и получить нагоняй от руководства за ошибки в делах.

Дева – ворох забот может увеличиваться и во второй половине недели станет уже неподъёмным, если вы вовремя не переключите своё внимания с повседневной рутины, на значимые встречи, поездки, общение. Выбирая главное, вы сможете лучшим образом презентовать свои возможности, благодаря чему вас заметят и предложат участие в перспективных проектах. Благодаря вашей целеустремлённости и умению выбрать главное, вы сможете в скором времени отправиться в поездку, а возможно, и переехать.

Весы – прежде чем тратить деньги, браться за своё дело, тщательно продумайте каждый свой шаг. Благодаря логическим рассуждениям и тщательному выбору. Удастся сделать наиболее удачные покупки, а также достичь нужных результатов в развитии своего дела. Понадеявшись на везение, стечение обстоятельств и обещания от различных знакомых, вы можете во второй половине недели остаться и без денег, и без желаемого результата. Вечеринки и свидания в это время также могут разочаровать. .

Скорпион – стоит подтянуть знания, прислушаться к полученным советам. Они пригодятся, причём во всех сферах жизни. Блеснув знаниями во время переговоров, вы сумеете получить выгодные условия в сотрудничестве, да и в личной жизни эрудиция не помешает. Оригинальный юмор поможет в укреплении личных отношений. Приготовьтесь к частым поездкам. Настроение во второй половине недели могут омрачить споры в доме.

Стрелец – сосредоточьтесь на работе, оформлении документов, важных встречах с руководством и влиятельными людьми. Благодаря настойчивости, поддержке любящих вас людей, важные вопросы решатся, документы удастся получить, а финансовые потоки увеличатся. Во второй половине недели праздные разговоры могут расслабить. Потеряв время в поездках, встречах и общении, вы можете упустить из виду главное. К тому же возрастет риск подхватить простуду.

Козерог – с пользой пройдут поездки, а во время разговора, вы получите ценную информацию, которая пригодиться при реализации ваших планов и желаний. Успешно справившись с делами, вы приятно проведёте время в кругу близких людей, восстановите гармонию в личных отношениях. Найдутся слова, которые вернут чувства. Во второй половине недели постарайтесь не сорить деньгами. Оказавшись во власти эмоций, вы можете махом спустить деньги непонятно на что.

Водолей – придерживайтесь спокойного ритма жизни, прислушиваясь к подсказкам интуиции. Она поможет с выбором решений, благодаря чему пополнится казна, решатся финансовые вопросы, будут сделаны удачные покупки. Полезно заняться здоровьем. Найденные техники и методы профилактики улучшат самочувствие. От споров с домочадцами воздержитесь, особенно во торой половине недели. занятие это окажется неблагодарным.

Рыбы – друзья и любимый человек подадут немало интересных идей, касающихся как работы, так и досуга. Вам лишь останется сделать выбор и принять решение. Ожидается много значимых деловых встреч и приятных дружеских посиделок. Но, в поездках и встречах во второй половине недели знайте меру. Они не должны быть не в ущерб отдыху. Контролируйте и времяпровождение в социальных сетях. Засидевшись допоздна, вы можете многое упустить в реальной жизни.

Астролог Андрей Рязанцев