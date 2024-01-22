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С начала 2024 года в Кыргызстане выявлено 536 случаев кори

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- Назгуль Абдыразакова
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По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, с начала 2024 года в стране выявлено 536 случаев кори.

Распределение по регионам: город Бишкек – 177 случаев, город Ош - 9 случаев, Чуйская область - 132 случая, Джалал-Абадская область - 130 случаев, Ошская область - 75 случаев, Баткенская область - 5 случаев, Иссык-Кульская область - 5 случаев, Нарынская область - 3 случая.

Анализ возрастного распределения случаев кори:

• до 1 года - 182 случая;

• от 1 до 4 лет - 201 случай;

• от 5 до 9 лет - 77 случаев;

• от 10 до 14 лет - 22 случая;

• от 15 до 19 лет - 13 случаев;

• от 20 до 29 лет - 24 случая;

• от 30 лет и старше - 17 случаев.

"Вспышка кори в республике началась на 1 неделе 2023 года в г. Бишкек зарегистрирован завозной случай из Турции и Российской Федерации от которого был взят анализ для проведения генотипирование и исследование культуры выявили вирус кори генотипа D8.

По итогу 2023 года на территории Кыргызской Республики всего зарегистрировано 7046 случаев кори с интенсивным показателем на 100.000 населения (100,1). Основная часть заболевших (43,5%) относятся к возрастной группе от 1-го до 4-х лет".

Корь опасна осложнениями. При подозрении следует немедленно проконсультироваться с врачом для получения правильного диагноза и эффективного лечения. Вызывайте врача на дом! Если температура очень высокая, вызывайте скорую помощь.

Самый эффективный способ профилактики кори - вакцинация. Защитите детей, обеспечьте им получение прививок, которые проводятся в 12 месяцев (КПК) и в 6 лет (ревакцинация КПК), также дополнительной дозой вакцинации (ККВ) от 9 месяцев до 7 лет включительно в ЦСМ/ГСВ/ФАП бесплатно", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/434820
Теги:
дети, корь, Кыргызстан, здоровье, вакцинация
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