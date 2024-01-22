Кабмин: Наша экономика нуждается и испытывает недостаток в рабочей силе

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заслушал отчеты по итогам деятельности полномочных представителей президента Кыргызской Республики в областях и мэров городов Бишкек и Ош за 2023 год, а также выступил с докладом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в своем докладе Акылбек Жапаров рассказал о результатах работы исполнительной ветви власти за трехлетний период с момента инаугурации президента Садыра Жапарова.

"Основное направление нашей работы в этом году – административно-территориальная реформа, которая должна дать толчок экономическому развитию области. В этом году также 100-летие с момента образования Кара-Кыргызской автономной области, в связи с чем в каждой области необходимо провести 100 масштабных и экономически важных мероприятий", - сказал Акылбек Жапаров.

Председатель кабинета министров отметил, что особое внимание следует уделить фондам развития и добавил, что в фонды развития областей и районов поступило 2,8 миллиарда сомов, из которых освоено 1,7 миллиарда сомов.

"Деятельность фондов развития, как следует из их названия, должна быть направлена только на развитие. Средства этих фондов не должны направляться на проведение юбилеев и тоев. Эффективное использование средств фондов развития окажет реальную помощь в создании экономически развитого региона", - сказал он и добавил, что недельное обучение как раз направлено на получение навыков и знаний при разработке бизнес-планов и для эффективного сотрудничества, в том числе с фондами развитий.

Акылбек Жапаров отметил, что в этом году создание 250 тысяч рабочих мест должно стать главным приоритетом для руководителей всех государственных органов.

"Важен каждый инвестор и бизнесмен. Пришло время, когда нужно фундаментально переосмыслить подход к управлению человеческими ресурсами. Наша динамичная экономика нуждается и испытывает недостаток в рабочей силе. Необходимо открыть профессионально-технические курсы в университетах. Все претенденты от 16 до 60 лет должны получить новую квалификацию", - сказал Акылбек Жапаров.

Акылбек Жапаров также поручил активизировать работу по "реанимированию" производственных предприятий в регионах, а Налоговой службе обеспечить их достаточным количеством контрольно-кассовых машин.

Председатель кабмина сообщил, что в рамках земельной амнистии получено более 140 тысяч заявлений от граждан, 50% из которых удовлетворены.

"Недопустимо, чтобы заместители акимов, председатели комиссий, в целом, курирующие данный процесс сотрудники были вовлечены в коррупционные схемы, их основная работа оперативно рассмотреть и реагировать на каждое поступившее заявление. Что касается пахотных земель, то 42 тыс. 567 гектаров земель остались неосвоенными из-за недостатка поливной воды. Чтобы решить данную проблему в 2023 году на ирригацию был выделен 1 миллиард сомов, а в 2024 планируется выделение 2,2 миллиарда сомов. Со стороны местных органов власти также нужны эффективные действия в данном направлении", - сказал он.

Акылбек Жапаров также остановился на работе с документами, подчеркнув, что оценка народа формируется через предоставление государственных услуг.

"Функционирование цифровых систем имеет важное значение при рассмотрении жалоб. К примеру, система электронного документооборота "Инфодокс" недостаточно эффективно используется в Ала-Букинском, Жайыльском, Алайском, Аламудунском и Ак-Талинском районах, у вас много просроченных документов. Из-за неполного вовлечения в данную систему могут быть проблемы в предоставлении качественных государственных услуг населению. Поэтому нужно обратить внимание на данный факт при оценке работы акимов", - подытожил Акылбек Жапаров.

"Мы поставили перед собой много амбициозных задач, поэтому человеческий капитал должен быть мощным. Руководитель, если не знает чего-то, должен спрашивать у других, а если знает, то нужно делиться этими знаниями. Надо информировать жителей регионов о проводимой работе, о результатах деятельности всей исполнительной ветви власти под руководством Президента. За каждым из вас судьба и будущее нашего народа", - заключил Акылбек Жапаров.

Отметим, что руководители местных органов власти в период с 22-26 января текущего года примут участие в обучающих семинарах, а также предоставят информацию о проделанной работе и планах на 2024 год.