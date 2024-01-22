В Бишкеке набирают контролеров для работы в автобусах и троллейбусах

Для контроля оплаты в автобусах и троллейбусах муниципальные предприятия "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" и "Бишкекское троллейбусное управление" приглашают на работу контролеров. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, заработная плата составляет 1200 сомов в день и 10 сомов за каждую проданную карту "Тулпар".

Всех заинтересованных мэрия просит обращаться по телефонам: МП "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" 0312 531 789, МП "Бишкекское троллейбусное управление" 0312 657 590.