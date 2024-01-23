В Кыргызстане планируется запустить 100 промышленных предприятий

В Кыргызстане утверждена Программа развития бизнеса Кыргызской Республики до 2026 года, нацеленная на устойчивое развитие бизнеса с учетом новых вызовов, обеспечение потребностей общества, экономическую безопасность, сохранение окружающей среды и ресурсной базы. Об этом заявил на пресс-конференции министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев.

По его словам, помимо этого, для улучшения деловой среды и быстрой стабилизации экономической ситуации приняты следующие меры:

- разработаны шаблоны бизнес-проектов в количестве 100 шт. для привлечения инвестиций и расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам;

- расширено количество стран для предоставления статуса "Цифровой кочевник" гражданам наиболее развитых стран, позволяющая создать благоприятные условия для современной креативной категории лиц "Цифровые кочевники" ("Digital nomad"), развития инновационных проектов и высокотехнологичных отраслей экономики, привлечения в республику высококвалифицированных иностранных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий и креативных индустрий;

- запущен Парк креативных индустрий для функционирования особого режима деятельности предпринимателей, занимающихся креативной деятельностью;

- предоставлено поручительство на сумму 35,5 млн долл. ОАО "Чакан ГЭС" на строительство малой гидроэлектростанции на Орто-Токойском водохранилище мощностью 21 МВт;

- предоставлено поручительство на сумму 3,8 млрд. рублей государственному предприятию "Бишкекский штамповочный завод" на освоение новых видов продукции и масштабной технической модернизации государственного предприятия "Бишкекский штамповочный завод";

- предоставлено поручительство на сумму 88 млн долл. ОсОО Производственное предприятие "Нарын" на строительство ГЭСа "КУЛАНАК" мощностью более 100 Мвт;

- предоставлено поручительство на сумму 88 млн долл. на реализацию проекта по строительству цементного завода ОсОО "Терек-Таш" мощностью 1,5 млн.тонн цемента в год.

В целях поддержания и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары в 2023 году для социально значимых товаров, министр сообщил, что принят Закон Кыргызской Республики "О ценообразовании", предусматривающий обеспечение проведения единой государственной политики ценообразования;

- внесены изменения и дополнения в Закон КР "О защите прав потребителей" в целях устранения норм общего и коррупционного характера;

-в целях государственного регулирования цен на социально значимые товары принято постановление Кабинета министров КР от 8 сентября 2023 года;

-утвержден план мероприятий Кабинета министров по сдерживанию темпов роста цен на социально значимые продовольственные товары на 2023 год.

Также, в 2023 году между Кабинетом Министров КР и Правительством Республики Узбекистан подписано соглашение об организации сборочного производства автомобильных и коммерческих транспортных средств в Кыргызской Республике и начато строительство завода по сборке легковых автомобилей и коммерческих транспортных средств "Алтын Тулпар Унаа Курулуш", расположенного в селе Ак-Суу Московского района Чуйской области.

Усиливается работа, направленная на запуск 100 промышленных предприятий.

Подписаны меморандумы:

- Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики и китайская компания "Gree altairnano New Energy Co. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с целью дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества посредством строительства завода по сборке автобусов с использованием новых источников энергии;

-Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики и китайской компанией "Евразия Индастри" (Ляонин) по производству транспортных средств, использующих новые источники энергии (электромобили).

Продолжена работа по предоставлению фискальных льгот для оборудования, предназначенного для использования возобновляемых источников энергии и сохранения ресурсов, в связи с климатическими проблемами и с целью привлечения ресурсосберегающих технологий.

По инициативе Министерства установлена тарифная льгота на ввоз электромобилей. В результате Кыргызстан получил возможность беспошлинного ввоза 10000 электромобилей в 2023 году.