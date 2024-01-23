МИД КР просит проверить силовиков, заставивших ходить "гуськом" мигрантов

Министерство иностранных дел КР инициировало проверку на федеральном уровне после инцидента на стройплощадке в Екатеринбурге, куда проверять рабочих приехали сотрудники ФСБ, Росгвардии, прокуроры и полицейские, пишет 66.ru.

МИД Кыргызстана через генеральное консульство обратилось в российскую прокуратуру, чтобы проверить степень правомерности методов силовых структур, "унижающих достоинство граждан, осуществляющих трудовую деятельность", говорится в сообщении на сайте министерства.

Претензии у МИД республики возникли к фото и видеозаписям, на которых правоохранительные органы заставили передвигаться гуськом граждан Киргизии.

"Со слов наших граждан, во время проверочных мероприятий граждане соседних государств разбежались по этажам и пытались скрыться от правоохранителей. В результате чего полицией были приняты меры по задержанию убежавших, а также ограничению свободного передвижения проверяемых", - сообщили в министерстве.

При этом нарушений миграционного законодательства у задержанных на стройплощадках граждан не было, уверяют в правительстве Киргизии.

МИД республики провел консультации с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой. Она пообещала организовать проверку по факту рейда.

Проверка силовых структур на стройплощадке в квартале улиц Свердлова - Азина - Мамина-Сибиряка - Шевченко прошла 17 января. Здесь находится ЖК "Екатерининский парк", принадлежащий застройщику TEN.

"Представители МВД тщательно проверили сразу несколько строительных площадок по возведению многоэтажных жилых домов. В общей сложности проверили 100 иностранных рабочих из ближнего зарубежья. 12 человек нарушили миграционное законодательство, в отношении них полицейские составили пакет документов на выдворение за пределы страны", - сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.