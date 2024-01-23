Землетрясение в 00:09 23 января произошло на территории Китая, в эпицентре ощутимость была примерно 9 баллов. Об этом АКИpress сообщил директор Института сейсмологии Кыргызстана Канат Абдрахматов.

По его словам, на территории Кыргызстана ощутимость была разная: в Бишкеке - 3-4 балла, в Караколе - до 5 баллов.

"Обычно во время таких землетрясений сильных разрушений не бывает, возможно, в старых домах возникли трещины. Основной очаг был на территории Китая, ближе к кыргызско-китайской границе", - сказал он.

Он сказал, что не можно прогнозировать, будут ли землетрясения в ближайшее время. "Могут быть слабые толчки, называют афтершоки, но они никогда не бывают сильнее. Не думаю, что будут сильные. В эпицентре могут быть до 5 баллов, но это в эпицентре. Ощутимость была такая, потому что глубина землетрясения не такая глубокая, судя по предварительным данным, около 10 км", - добавил.