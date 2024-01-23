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На кыргызско-китайской границе ночью и утром зафиксировано 6 землетрясений

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На кыргызско-китайской границе ночью и утром 23 января зарегистрированы 6 землетрясений.

По данным Института сейсмологии НАН КР, первая произошла в 00:09 силой 8 баллов.

Очаг землетрясения располагался на территории Китая, в 80 км к юго-востоку от Кумтора, в 140 км к юго-востоку от Каракола, 160 км к юго-востоку от пгт Каджы –Сай, 210 км к востоку от г. Нарына, 300 км к юго-востоку от г. Бишкека.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: Кумтор – 6 баллов, гг. Каракол, Каджы-Сай - 4,5 балла, г. Нарын - 4 балла, г. Бишкек - 3 балла.

После в 00:42, 01:36 – 6 баллов, в 02:57 – 5 баллов и утром в 05:19 – 6 баллов и в 07:18 – 5,5 балла.

Последнее землетрясение ощутили в Кумторе - около 3-х баллов.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/434841
Теги:
землетрясение, Китай, Кыргызстан, сейсмология
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