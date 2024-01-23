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На границе с РУз выявлены 11 авто с поддельными документами и номерами

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При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС КР через госграницу "Достук" выявлено 11 автотранспортных средств с поддельными документами государств-членов ЕАЭС и поддельными регистрационных номерных знаков КР. Об этом сообщает пресс-служба таможенной службы.

По ее данным, автотранспортные средства намеревались ввести на территорию Кыргызстана.

В результате противоправных действий предварительная сумма ущерба нанесенного государству составила 15 683 289 сомов

Собранные материалы зарегистрированы в АИС ЖУИ ЕРП и переданы в прокуратуру Ошской области для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством КР.


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URL: https://www.vb.kg/434846
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, автомобили, ГТС
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