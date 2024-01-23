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Как кыргызстанцам получить справку о несудимости в онлайн режиме?

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство цифрового развития напоминает об онлайн-сервисе через Государственный портал электронных услуг или мобильное приложение "Тундук". Здесь представлена автоматизированная услуга для подачи заявки на получение справки о привлечении лица к уголовной ответственности или о наличии/отсутствии судимости на территории Кыргызстана.

Можно бесплатно подать заявление на получение справки, срок ожидания – 7 рабочих дней.

Для этого необходимо:

- Зайти и авторизоваться на сайте portal.tunduk.kg или воспользоваться приложением "Тундук";

- В разделе "Справки, выписки" выбрать услугу "Подача заявки на получение справки о привлечении лица к уголовной ответственности, о наличии либо отсутствии у лица судимости на территории Кыргызской Республики на бесплатной основе (справка о несудимости);

- Указать место получения справки и номер телефона;

- Нажать на кнопку "Оформить заявку", после этого выйдет электронная форма заявления на получение справки;

- Кликнуть кнопку "Отправить".

Все готово! Вы онлайн оформили заявку на получение справки о несудимости.


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URL: https://www.vb.kg/434847
Теги:
Кыргызстан
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