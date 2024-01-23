В Кыргызстане ужесточено наказание для насильников

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Уголовный кодекс КР, Уголовно-процессуальный кодекс КР)", который был принят Жогорку Кенешем 7 декабря 2023 года.

Закон принят в целях обеспечения прав на половую неприкосновенность и половую свободу, а также жизни и здоровья от преступных посягательств.

Задачей закона является усиление профилактики против преступлений путем ужесточения ответственности и создание механизмов защиты от повторных посягательств на потерпевших по преступлениям против половой неприкосновенности.

Принятым законом вносятся следующие поправки.

Уголовные дела на стадии досудебного производства по тяжким преступлениям в связи с примирением сторон не прекращаются. Исключаются нормы, предусматривающие прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон.

В этой связи были внесены поправки в статью 57 УК КР, в статьи 24, 505, 507 Уголовно-процессуального кодекса КР.

В качестве профилактики преступлений по половой неприкосновенности, исключаются лазейки в законодательстве, которые позволяют фактически избежать наказания за совершенное преступление. В частности, исключен срок давности по преступлениям половой неприкосновенности, применения пробационного надзора, выхода под залог, так как данные положения подрывают доверие потерпевших к правоохранительной системе.

В этой связи были внесены поправки в статьи 58, 82 УК КР, в статью 112 Уголовно-процессуального кодекса КР.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.