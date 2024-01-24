Алматы на пороховой бочке: Кто даёт разрешение на опасную застройку?

Половина территории Казахстана может оказаться под землей. Часть населения страны не подозревая того, живет словно на пороховой бочке. И что самое страшное, никто не может дать 100-процентной гарантии того, в какой день и час произойдет большой бум. Его причиной может стать крупное землетрясение. В эпицентре поражения прежде всего находится Алматы и его окрестности, пишет ютуб-канал Elmedia.

"Крупные колебания земной коры вероятны именно для этого региона. До сих пор этого не произошло, по причине множества мелких сдвигов. Ежегодно вокруг Алматы фиксируется до 200 сейсмических событий, из них ощутимых крайне мало. Многие из местных к такому поведению Земли-матушки уже давно привыкли. Они говорят, пускай трясёт часто, но по-маленькому. Так как разрушительные последствия неминуемы при подземных толчках магнитудой 9 баллов. Способствовать урону и большому числу жертв будут прежде всего разрушенные многоэтажные здания, которые массово строятся на тектонических разломах. Они падут первыми. Алматы сам представляет из себя большую зону сейсмической опасности. Почему несмотря на существующую угрозу южную столицу продолжают застраивать человейниками, нам рассказали специалисты", - пишет СМИ.