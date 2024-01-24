Посол Кыргызстана встретился с директором Международного института ЦА

Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Узбекистан Мусы Джаманбаева с Директором Международного института Центральной Азии Жавлоном Вахабовым. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение высоким уровнем двустороннего кыргызско-узбекского всеобъемлющего стратегического партнерства, а также обсудили совместные меры по дальнейшему укреплению взаимодействия во всех приоритетных сферах, в том числе в области образования и науки, реализации исследовательских проектов совместно с научно-исследовательскими учреждениями двух стран.

Кроме этого, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки. Стороны отметили растущую значимость Центральной Азии на международной арене.

В данном контексте, Послом М.Джаманбаевым отмечена уникальность платформ Международного института Центральной Азии, а также национальных исследовательских институтов стран Центральной Азии, для обсуждения важных инициатив, выдвигаемых Лидерами стран в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, с привлечением экспертного и научного сообщества, а также выработки мер и новых подходов для их реализации.

Стороны договорились продолжить активное взаимодействие между Посольством и Международным институтом Центральной Азии, наметили планы по проведению взаимных визитов и совместных мероприятий, а также установлению регулярных контактов Института с Национальным институтом стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики и Дипломатической академией при МИД Кыргызской Республик