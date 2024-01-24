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Магнитуда, интенсивность, глубина: что нужно знать о землетрясениях

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- Светлана Лаптева
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Ежегодно в мире происходит более 100 землетрясений магнитудой 6. Одно из них произошло 23 января недалеко от Алматы. Шокировавшее алматинцев землетрясение специалисты описывают так: магнитуда – 6,7, интенсивность – 5 баллов, эпицентр находился в Кыргызстане в 264 км от Алматы на глубине 65 км, пишет informburo.kz.

Давайте разберёмся, что кроется за этими терминами. Чем баллы отличаются от магнитуды, и землетрясения на какой глубине наиболее опасны?

№1. Что такое магнитуда

Магнитуда характеризует величину энергии, выделившейся при землетрясении.

Шкала магнитуды была предложена в 1935 году американским сейсмологом Чарльзом Рихтером. Поэтому значение магнитуды иногда называют шкалой Рихтера (от 1 до 9,5).

Согласно шкале Рихтера, землетрясение магнитудой:

1–2 – это наиболее слабое землетрясение, которое может быть зафиксировано с помощью приборов;

2–3 – колебания ощущаются только в эпицентре;

4 – небольшие разрушения в районе эпицентра;

5–6 – умеренные разрушения;

8–9 – мощные разрушения, разлом в сотни километров.

С увеличением магнитуды на единицу энергия возрастает в 100 раз. Например, при толчке магнитудой 6 высвобождается в 100 раз больше энергии, чем при магнитуде 5, и в 10 000 больше, чем при магнитуде 4.

Самое сильное землетрясение магнитудой 9 по шкале Рихтера было зарегистрировано в мае 1960 года в Чили. Тогда оно унесло жизни более 5700 человек, без крова остались около 100 тысяч.

Ежегодно на Земле в среднем происходит:

одно землетрясение магнитудой, равной или больше 8;

10 землетрясений магнитудой 7;

100 землетрясений магнитудой 6;

1000 землетрясений магнитудой 5.

Любое землетрясение магнитудой выше 7 может стать для густонаселённого города катастрофой.

№2. Что измеряют в баллах

Очень часто шкалу Рихтера путают со шкалой интенсивности землетрясения, которая измеряется в баллах и оценивает влияние подземных толчков непосредственно на людей, здания и природу в конкретной точке земной поверхности.

Сначала специалисты с помощью сейсмографа определяют магнитуду землетрясения. И только после определённого времени, когда становятся известны последствия толчков, появляется информация об их интенсивности.

В мире используют разные шкалы интенсивности. Например, в США это шкала Меркалли, в Европе − европейская макросейсмическая шкала, в Японии − шкала Японского метеорологического агентства.

В странах СНГ применяется 12-балльная шкала МSK-64 (Медведева-Шпонхойера-Карника). Согласно ей:

1 балл – колебания ощущаются только приборами;

2 балла – толчки могут ощутить только отдельные люди, находящиеся в покое в помещениях, особенно на верхних этажах;

3 балла – колебания схожи с сотрясением, создаваемым проезжающим грузовиком;

4 балла – землетрясение ощущает большинство людей в помещениях, оно сопровождается скрипом полов, дрожанием мебели, дребезжанием окон, дверей, посуды, лёгким раскачиванием висячих предметов;

5 баллов – землетрясение ощущают все люди в помещениях и очень многие на улице. Начинают беспокоиться животные, висячие предметы в домах сильно качаются, картины сдвигаются с места, неустойчивые предметы опрокидываются, незапертые двери и окна распахиваются и закрываются, жидкость в сосудах выплескивается;

6 баллов – некоторые люди теряют равновесие, домашние животные выбегают из укрытий, падают книги, двигается тяжёлая мебель, может разбиться посуда. Возможны повреждения в домах из кирпича-сырца и глины, сельских постройках, а также в отдельных кирпичных домах и зданиях крупноблочного и панельного типа;

7 баллов – большинство людей покидают помещения, многие с трудом удерживаются на ногах. Небольшие повреждения уже появляются и в каркасных железобетонных зданиях, деревянных домах хорошей постройки;

8 баллов – испуг, паника, обламываются ветки деревьев, опрокидывается тяжёлая мебель, сдвигаются памятники. Сильные повреждения зданий (сквозные трещины, проломы, обрушение части зданий);

9 баллов – всеобщая паника, животные мечутся и кричат, в отдельных случаях – искривление железнодорожных рельсов и повреждение проезжей части дорог. Массовое повреждение зданий;

10 баллов – повреждения мостов, плотин, дамб, лёгкие искривления железнодорожных рельсов, разрывы подземных трубопроводов, дорожные покрытия и асфальт образуют волнообразную поверхность. Массовое разрушение зданий;

11 баллов – серьёзные повреждения даже зданий хорошей постройки, мостов, плотин и железнодорожных путей. Шоссейные дороги приходят в негодность, разрушение подземных трубопроводов. Значительная деформация почвы в виде широких трещин, разрывов и перемещений в вертикальном и горизонтальном направлениях, многочисленные горные обвалы;

12 баллов – разрушение практически всех наземных и подземных сооружений, радикальные изменения земной поверхности – возникают озёра, образуются водопады, изменяются русла рек.

№3. Как глубина очага влияет на интенсивность

Между балльностью и глубиной очага землетрясения существует зависимость.

Чем ближе очаг расположен к поверхности, там интенсивнее будет землетрясение. Для сравнения: на глубине 10 км с магнитудой 8 интенсивность составит 11–12 баллов. А если бы очаг был на глубине 40–50 км, то интенсивность уже составила бы 9–10 баллов.

Чаще всего глубина очага землетрясения бывает от 10 до 30 км.

№4. Сколько по времени может продолжаться землетрясение

Продолжительность землетрясений может быть различна. Например, на острове Лисса в Средиземном море оно длилось три года – с 1870 по 1873 год. Общее число толчков за это время – 86 тысяч.

После основного толчка следом обычно идут несколько других – это афтершоки. Считается, что магнитуда сильнейшего афтершока статистически на 1,2 меньше магнитуды основного толчка.

Число последующих толчков быстро убывает с глубиной очага землетрясения (чем глубже – тем меньше афтершоков).

№5. Можно ли предсказать землетрясение

Наука, к сожалению, пока не способна прогнозировать будущие землетрясения.

Однако для того, чтобы обезопасить людей, власти могут делить территорию страны по степени сейсмической опасности на основе исторических данных и сведений о движении земной коры.

Обычно на картах обозначаются зоны ожидаемых землетрясений с указанием предполагаемой интенсивности и частоты повторения за определённое количество лет.

Сейсмическое районирование необходимо учитывать при строительстве зданий и принятии мер по предотвращению и снижению ущерба от землетрясений и подготовке к ликвидации их последствий.

№6. Что делать при землетрясении

Вот некоторые правила поведения при землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15–20 секунд);

если вы на верхнем этаже, встаньте в проёме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей, либо лягте в ванну;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;

отключите воду, электричество, газ;

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома, толчки могут повториться;

не пользуйтесь лифтом;

не зажигайте спички, свечи;


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URL: https://www.vb.kg/434868
Теги:
землетрясение, Казахстан
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