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В Бишкеке пройдут международные соревнования по фехтованию

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Ежегодный турнир по фехтованию "Зимний меч", организованный бишкекским клубом исторической реконструкции "Гвардия", состоится 27 января в средней школе-лицее №75. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, "Зимний меч - 2024" станет пятым по счету традиционным турниром от КИР "Гвардия". Он включает в себя зрелищные поединки по современному мечевому бою и дуэльному фехтованию.

Второй год подряд "Зимний меч" будет проходить в статусе международных соревнований. В этом году в турнире планируют принять участие около 50 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, России и Узбекистана. Участники сразятся за победу в следующих номинациях:

• "Триатлон" (щит – меч, баклер – меч, полуторный меч),

• "Баклер – меч 3 на 3" (командные бои),

• "Длинный меч: классика",

• "Длинный меч: итальянский дуэльный кодекс",

• "Военная сабля".

Также турнир "Зимний меч" в Бишкеке посетят президент Федерации IMSF (Международная федерация современного мечевого боя) Мария Давыдова и президент Федерации дуэльного фехтования России Дмитрий Усольцев. Они проведут ряд теоретических и практических семинаров для спортсменов, инструкторов и судей.

Справка: Современный мечевой бой - фехтование, основанное на технике боя средневековым клинковым оружием, с применением безопасного спортивного инвентаря. Этот вид спорта активно развивается в 30 странах мира.


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URL: https://www.vb.kg/434869
Теги:
фехтование, Бишкек
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