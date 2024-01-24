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В ночь с 23 на 24 января в Кыргызстане произошли два землетрясения

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- Назгуль Абдыразакова
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В 01:11 по местному времени на территории Китайской Народной Республики было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,5. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По ее данным, оно ощущалось в селах Ыштык Джети-Огузского района Иссык-Кульской области до 2,5 баллов и Кажи-Сае Тонгского района также до 2,5 баллов.

В 02:38 произошло еще одно землетрясение в Китайской Народной Республике магнитудой 6,5. Оно ощущалось в селах Ыштык, Кара-Сай, Бедел, Ак-Шырак Джети-Огузского района Иссык-Кульской области и оценивалось до 3 баллов магнитуды.

По предварительной информации, в результате землетрясений нет жертв и разрушений. В настоящее время в местностях, где произошли землетрясения, МЧС совместно с Комиссией гражданской обороны проводят проверочные работы.


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URL: https://www.vb.kg/434870
Теги:
землетрясение, Иссык-Кульская область, Кыргызстан
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