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Врачи Национального хирургического центра отправлены на стажировку в Турцию

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках подписанного соглашения между Минздравом КР и Турецким университетом "Инөнү" о сотрудничестве, сегодня, 24 января бригада специалистов Национального хирургического центра отправлена на трехмесячную стажировку в Турцию, для получения там необходимых знаний и практического опыта для проведения операций по трансплантации печени. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, была сформирована бригада из 13 специалистов - хирурги, анестезиологи, врач УЗИ, лаборант, медсестры. Наши специалисты пройдут бесплатное обучение в Турецким университете "Инөнү", на период обучения им будет предоставлено бесплатное жилье и питание.

Накануне академик Мамбет Мамакеев встретился со специалистами, он подчеркнул, что перед ними стоит большая ответственность и пожелал им успехов. "Долгое время в Кыргызстане планируют провести успешные операции по пересадке печени. Я очень надеюсь увидеть успешную работу кыргызских хирургов по пересадке печени", отметил Мамбет Мамакеев.

Напоминим, что 11-12 января 2024 года министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев посетил Турецкий университет "Инөнү", клиника которой входит в пятерку учреждений по пересадке органов. По итогам посещения между Минздравом КР и университетом "Инөнү" было подписано соглашение о сотрудничестве.


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URL: https://www.vb.kg/434873
Теги:
Минздрав, Турция, сотрудничество, Кыргызстан, врачи
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