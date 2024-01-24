ГКНБ: Выявлена коррупционная схема приватизации земли в Узгенском районе

По факту злоупотребления должностным положением в отношении должностных и ответственных лиц Дон-Булакского айыл окмоту и др. госучреждений Узгенского района возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.337 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, по факту незаконной выдачи земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 6 ноября 2020 года решением правительства КР за №542 на основании утверждённого генерального плана от 20 августа 2020 года были трансформированы 82 земельных участка расположенных в с.Озгоруш Дон-Булакского айылного аймака Узгенского района. Однако, в последующем отдельные должностные лица данного айылного аймака, а также Узгенских филиалов архитектуры и ГУ "Кадастр", злоупотребляя должностным положением, подделав генеральные планы, расширили земельные участки, которые далее предоставлены жителям под индивидуальное жилищное строительство. В рамках материалов досследственной проверки был определен ущерб в 31 млн. сомов.

В рамках возбужденного уголовного дела, 22 ноября 2023 года задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ бывший глава Дон-Булакского а/о С.Э.Р.; заместитель директора ГУ "Кадастр" по Узгенскому району Б.А.К.; экс-начальник архитектуры Узгенского района А.М.К.

Проверочными мероприятиями установлено, что задержанные имеют в собственности земельные участки и недвижимые имущества, стоимость которых значительно превышают их фактические официальные доходы на государственной службе.

В настоящее время, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению других должностных лиц, причастных к данному преступлению.