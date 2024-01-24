11-летний Дайырбек поблагодарил Камчыбека Ташиева за помощь

Председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбект Ташиев повторно встретился с Маматкалыевым Дайырбеком Кыялбековичем, перенесшего операцию по пересадке костного мозга в Индии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Несмотря на пройденный курс химиотерапии, для полноценного лечения острого лимфобластного лейкоза по рекомендации врачей Ошской межобластной детской клинической больницы Д.Маматкалыеву была необходима операция по пересадке костного мозга в Индии. Однако, из-за отсутствия возможности финансирования медицинских процедур, родители Д.Маматкалыева в декабре 2022 года обратились за помощью к главе ГКНБ КР, генерал-лейтенанту Ташиеву К.К.

По указанию генерал-лейтенанта Ташиева К.К., ГКНБ КР 23 декабря 2022 года оказал содействие в финансировании отправки, обследования и операции Д.Маматкалыева (и его родителей) в клинике "Фортис" (находится в городе Нойда, штат Юттар-Пардеш, округ Гаутамбуднахар, Индия).

После успешной операции, Д.Маматкалыев постоянно находился под наблюдением врачей. В этой связи, в ходе повторной встречи в мае 2023 года генерал-лейтенант Ташиев К.К. дал указание ГКНБ КР продолжить оказание материальной помощи в период полного восстановления (проживание на территории г.Бишкек, сдача и отправка результатов анализов и т.д.).

28 декабря 2023 года Д.Маматкалыев и его отец выехали в Индию для прохождения контрольного обследования и по прибытию в Бишкек обратились на имя генерал-лейтенанта Ташиева К.К. с просьбой о личном приеме.

В ходе встречи 24 января 2024 года, отец Д.Маматкалыева выразил благодарность за оказанную финансовую помощь. В свою очередь генерал-лейтенант Ташиев К.К. пожелал ребенку крепкого здоровья, семейного благополучия, а также выразил надежду что он в дальнейшем пополнит ряды сотрудников ОНБ".