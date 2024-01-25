Основатель inDrive Арсен Томский отказался от российского гражданства

Предприниматель из Якутии и основатель сервиса такси inDrive Арсен Томский получил гражданство Казахстана по приглашению правительства республики. В Казахстане запрещено двойное гражданство, поэтому господин Томский отказался от российского паспорта. О смене гражданства предприниматель сообщил в Telegram, пишет Коммерсантъ.

"По приглашению правительства Казахстана я принял гражданство этой страны. inDrive стал глобальной компанией, имеет глобальную миссию и стратегические цели, и ситуация в которой СЕО, основатель и главный акционер является гражданином нейтральной страны намного более способствует их реализации",- написал господин Томский.

При этом предприниматель подчеркнул, что Якутия остается его родиной, а он сам остается представителем народа саха (самоназвание якутов), поэтому он будет делать все, чтобы улучшить жизнь в республике. По его словам, чем успешнее inDrive, тем больше он сможет сделать для Якутии. Господин Томский заявил, что почти весь свой заработок тратит на некоммерческие проекты, почти все из которых начинались в республике.

Как утверждает предприниматель, сейчас в Якутии работать с его некоммерческими проектами сложно, иногда почти невозможно, поэтому первой страной для новых инициатив становится Казахстан. "Но рано или поздно ситуация в России нормализуется и страна встанет на путь мирного развития - и тогда мы сможем там вести свои проекты развития в полную силу, улучшая жизнь людей",- заключил господин Томский.

В марте 2022 года основанный Арсеном Томским якутский информационный ресурс Ykt.ru после 23 лет работы объявил о своем закрытии из-за требований закрывать комментарии, а также не писать на "определенные темы". По словам господина Томского, издание было самым популярным медиа в регионе.

В мае 2022 года Арсен Томский сообщил, что после начала военной операции России на Украине inDrive решила перевести часть сотрудников в Казахстан, на Кипр и в другие страны. По его словам, на конец февраля доля РФ от общего объема поездок сервиса составила 7%.

В апреле 2023 года РБК со ссылкой на источники на IT-рынке сообщал, что inDrive передал основное российское юрлицо "Центр разработки программного обеспечения" казахстанской структуре "Индэлс". Под названием Indels компания планировала оказывать услуги городских и международных поездок в России и СНГ.