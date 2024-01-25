Пин Ап в Казахстане:Так ли плох "Детройт" после поражения от "Сакраменто"?

В ночь на 10 января 2024 года баскетбольные болельщики могли следить за действительно напряженным состязанием – "Детройт" играли против "Сакраменто". При этом далеко не все просто наблюдали за матчем из праздного интереса. Многие поклонники баскетбола решили испытать удачу на сайте Пин Ап Кз и ждали окончания игры, чтобы проверить точность своего прогноза. Любители спорта знают, что в БК освещаются все состязания НБА и другие менее популярные матчи.

Матч "Детройта" против "Сакраменто" закончился действительно впечатляюще со счетом 131:110 в пользу королей. В частности, своим выигрышем в Пин Ап КЗ игроки должны быть обязаны литовскому центровому Домантасу Сабонису из команды "Сакраменто".

Как проходила встреча команд "Сакраменто" - "Детройт" в рамках НБА

Это был домашний матч для "Пистонс" – он принимал у себя "Кингс". Чемпионат состоялся 10 января в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча была окончена счетом 131:110 в пользу королей. При этом каждый период заканчивался следующим счетом:

первый – 29:47 на пользу "Детройта"; второй – 39:18, когда команда "Сакраменто" смогла перетянуть перевес на себя; третий окончился вничью 30:30; четвертый – 33:15.

Лучше всего себя смог показать во время игры Домантас Сабонис, который смог набрать 37 очков. У "Детройта" превосходный результат продемонстрировал форвард из Хорватии Боян Богданович.

Стоит отметить, что, спустя 37 игр, "Детройт Пистонс" занимают 15-е место в таблице Восточной конференции НБА. В то же время после 36 игр "Сакраменто" заняли 5-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА.

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Как себя показали "Детройт Пистонс" в прошлых играх регулярного сезона НБА

Стоит отметить, что немногие рассчитывали на победу "Детройт Пистонс" и не слишком охотно делали на него ставки на сайте Пин Ап, поскольку немного ранее – 22 декабря в Детройте – команда принимала у себя сборную "Юта Джаз". По итогам состязания гости выиграли со счетом 119:111.

Во время этого состязания наиболее впечатляющим участником "Пистонс" оказался Кейд Каннингем. Он смог набрать 28 очков, 7 подборов, а также совершить 10 результативных передач. Несмотря на данные впечатляющие показатели, "Детройт Пистонс" все же не смогла одержать победу, поэтому первенство досталось "Юте". Как именно будут демонстрировать себя "Пистонс" в следующих матчах после очередного поражения (в этот раз в игре с "Сакраменто") остается предполагать. Сделать свой прогноз на будущие игры можно в букмекерской конторе Пин Ап.